Comienzan los trabajos de limpieza y desescombro de los bajos de Picayo tras darse por extinguido el incendio

Los trabajos de limpieza y desescombro de los bajos ubicados en la calle Picayo de València donde se declaró un incendio el jueves han comnezado esta mañana - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de limpieza y desescombro de los bajos ubicados en la calle Picayo de València donde se declaró un incendio el jueves han comenzado esta mañana, informan fuentes del Ayuntamiento.

Tras darse por extinguido el fuego, han podido arrancar las tareas de limpieza y desescombro de los bajos, así como la reparación de las bajantes afectadas del patio 23.

Las misma fuentes trasladan que, anoche, cerca de 90 personas afectadas por el siniestro fueron realojadas por el consistorio.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, explicó ayer que los vecinos de uno de los dos edificios situados sobre los bajos no podrán por el momento volver a sus casas por las afecciones que el fuego ha tenido sobre ese inmueble.

Este edificio, el situado en el número 25 de la calle Picayo, tiene "elementos estructurales" dañados, como las bajantes, que impiden que se pueda desarrollar en estos la actividad diaria de los vecinos. Igualmente, ha destacado que el consistorio busca alternativas para el realojo de los vecinos de este bloque, donde hay 36 viviendas afectadas.

Catalá añadió que el inmueble ubicado en el número 23 "tiene menor afección".

El fuego se originó después de haberse producido el desalojo de los locales por orden judicial. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por el incendio. Se trata de cuatro trabajadores que han sido arrestados por imprudencia grave ya que presuntamente no tomaron las medidas necesarias para hacer correctamente sus tareas en base a cómo estaban los bajos; llenos de plásticos y otros materiales. Las chispas que generaron las radiales que estaban usando pudieron provocar las llamas.