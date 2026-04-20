Comienzan los trabajos de retirada del techado de los Baños Árabes junto al Mercado Central de Elche

Trabajos de retirada del techado de los Baños Árabes junto al Mercado Central de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de retirada del techado de los Baños Árabes junto al Mercado Central de Elche (Alicante) han comenzado este lunes, detalla el Ayuntamiento ilicitano en un comunicado.

Esto supone el inicio de su recuperación y musealización tras el visto bueno de la Conselleria de Cultura al proyecto de intervención arquitectónica y arqueológica del proyecto de restauración, protección y puesta en valor.

Estos trabajos, que se prolongarán a lo largo de toda la semana, también incluyen el desmontaje de la crujía de la plaza de Dalt, como paso previo para el inicio de los trabajos de excavación arqueológica que quedaban pendientes en el tramo entre el propio edificio del Mercado Central y la parte ya excavada.

Al mismo tiempo, los arqueológicos realizarán labores de consolidación de muros, tratamiento de grietas y limpieza en los Baños Árabes, ha apostillado el consistorio.