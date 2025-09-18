La comisión de la dana en Les Corts programa más comparecencias técnicas y aún no hay fecha para las víctimas

Archivo - Comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El PSPV y Compromís ven "maniobras dilatorias" para no investigar mientras el PP y Vox creen que antes "hay que poner un contexto"

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación de la dana del 29 de octubre en Les Corts Valencianes celebrará el martes 30 de septiembre una nueva sesión con la comparecencia de más técnicos --como ya ocurrió en la primera el pasado 1 de julio--, mientras que todavía no hay fecha programada para los testimonios de afectados y de las asociaciones de víctimas de la riada.

Así lo ha acordado la mesa de la comisión, presidida por Miriam Turiel (Vox) y con Vicente Betoret (PP) como vicepresidente y Alicia Andújar (PSPV) como secretaria, reunida este jueves. En declaraciones a los medios al término del encuentro, la presidenta ha indicado que han fijado la fecha de la próxima sesión, que será el 30 de septiembre, para "continuar con los comparecientes".

"En esta ocasión vendrán técnicos para aportar primero una visión global de todo lo que debemos conocer", ha apuntado Turiel, que, en cualquier caso, ha avanzado que "en breve" se reunirá de nuevo la mesa para fijar "el resto del calendario" de la comisión parlamentaria sobre las inundaciones del pasado octubre.

Preguntada por si se ha establecido fecha para que comparezcan las asociaciones de víctimas, la presidenta de la mesa ha confirmado que "no sabemos todavía" cuándo se producirá y ha sostenido que "lo principal es que, primero, todo el mundo tengamos unos conocimientos técnicos, incluso también para los portavoces, porque centra el debate y creemos que es importante".

De su lado, el 'popular' Vicente Betoret ha informado de que la mesa ha tratado la solicitud de un informe a los letrados para confirmar "toda la documentación que ha llegado" para "saber exactamente qué es", y también "toda aquella que no" ha sido aportada, con el fin de requerir a los respectivos organismos la documentación que falta por entregar a la comisión.

FALTA DOCUMENTACIÓN

El vicepresidente de la mesa ha precisado que falta documentación a aportar tanto por parte de la Generalitat y como "de organismos del Estado" y ha informado de que algunos de ellos han solicitado ampliación del plazo porque les "faltaba tiempo" dado "el volumen de documentación" a entregar. Sin embargo, ha lamentado que otras entidades "directamente no han respondido".

Además, la mesa ha acordado también emitir un acuse de recibo a las víctimas y asociaciones que han solicitado comparecer, para que estas sepan que se ha recibido su comunicación. "Y también les diremos que es posible contactarles para pedirles quién es la persona que va a comparecer", ha detallado.

"HAY QUE PONER PRIMERO UN CONTEXTO"

Preguntado sobre por qué se prioriza la comparecencia de los técnicos y no de las víctimas de la dana, Betoret ha argumentado que entienden "que hay que poner primero un contexto de lo que ocurrió ese día --el 29 de octubre-- y de por qué ocurrió". "Y con ese contexto entiendo que todos los comparecientes que vengan después tendrán más información a la hora de comparecer o a la hora incluso de preparar su propia comparecencia", ha señalado.

Y sobre cuándo está previsto que puedan comparecer las víctimas, ha esgrimido no disponer de "esa información" porque no se ha acordado durante la reunión de la mesa. "Yo les puedo decir lo que pasará el 30, a partir del 30 se lo diré cuando tengamos otra mesa y sepamos lo que vamos a convocar. Lo demás es especular y la especulación no es buena", ha sostenido.

"DILATAR AL MÁXIMO" LA COMPARECENCIA DE VÍCTIMAS

Sin embargo, la diputada del PSPV Alicia Andújar, que también es secretaria de la mesa de la citada comisión, ha acusado al PP y Vox de "dilatar al máximo" la comparecencia de las víctimas de la dana para evitar que se "escuche su voz", algo que a su juicio "no es una novedad" puesto que "ya nos costó mucho que se incluyera a las asociaciones en el plan de trabajo".

En este punto, ha afeado a la Generalitat que no haya aportado "ninguna documentación" a la comisión de toda la que se acordó en el plan de trabajo, al contrario que otros organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o Adif, que sí que lo han hecho.

Por tanto, ha argumentado, si la Generalitat "no aporta documentación" mientras que PP y Vox "tampoco quieren escuchar a las víctimas" ni existe una voluntad de "fijar un calendario de sesiones" de la comisión, son "todo maniobras dilatorias para evitar que esta comisión llegue a conocer la verdad de lo que pasó" el 29O.

AMPLIAR EL PLAN DE TRABAJO

Al margen de ello, la diputada del PSPV ha indicado que su grupo ha propuesto un calendario de sesiones de la comisión hasta final de diciembre, pero ha lamentado que haya sido rechazado por PP y Vox. Los socialistas también han pedido que las primeras comparecencias sean las de las víctimas para que expliquen "qué pasó el día de la dana y cómo se sintieron", pero "el PP y Vox han considerado que deben ser los técnicos los que sigan compareciendo".

Además, durante la reunión de este jueves también se han tratado varias solicitudes de ampliación del plan de trabajo, que se votarán en la sesión de la comisión de investigación el 30 de septiembre.

Por parte del PSPV, ha concretado Andújar, se ha solicitado la incorporación de los informes relacionados con la situación de la presa de Buseo presentados por la Conselleria de Agricultura en el procedimiento judicial que investiga la gestión de la dana, a la vista de los cuales "sabemos que ese día no hubo ningún tipo de vigilancia ni control" sobre esta infraestructura.

"INTERÉS EN QUE NO FUNCIONE" NI INVESTIGUE

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha mostrado una "profunda tristeza" ante el hecho de que la comisión de investigación no haya "arrancado todavía" a las puertas del primer aniversario de la "fatídica" dana, puesto que no hay "un calendario de trabajo" ni de comparecencias. "Hay un gran interés en que la comisión de investigación no investigue y no se escuche a las verdaderas víctimas de esta catástrofe", ha denunciado.

A su juicio, resulta "indigno todo lo que se está haciendo por parte de Vox, que preside la comisión, y el PP", formaciones a las que ha acusado de no tener "ningún interés en que esto avance". "Estamos a 18 de septiembre, se convoca para el 30 de septiembre, es todo una absoluta vergüenza", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que encima de la mesa "lo que tenemos es un interés en que esta comisión no funcione".

Según Navarro, el plan de trabajo aprobado por PP y Vox "ya era una absoluta vergüenza" y lo tuvieron que modificar "al final por la presión social de introducir la comparecencia de las asociaciones de víctimas". Mientras, ha censurado que ahora "la decisión es retrasarlo aún más" y ha considerado que todo ello es "una burla hacia el pueblo valenciano". "Es muy indigno por parte del parlamento valenciano que se estén tomando estas decisiones", ha agregado.

(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)



-. Firma: NAFG .-