La Generalitat afea a Sánchez la inversión de 1.154 millones en el aeropuerto de Alicante-Elche: "Son migajas"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (d), y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano (i), Marián Cano - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Cano, Pérez y Ruz critican a Puente por no referirse a la conexión ferroviaria ni la segunda pista para esta terminal

ELCHE (ALICANTE), 18 (EUROPA PRESS)

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el anuncio de inversión de 1.154 millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche, ya que, a su juicio, esta cantidad representa "las migajas" de lo que el Ejecutivo central "le debe" a la provincia.

Así lo ha manifestado la representante del Consell este jueves en un comunicado, después de que Sánchez haya desvelado en la terminal alicantina una propuesta de inversiones de unos 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031 en las instalaciones de la red de Aena, 1.154 de ellos para Alicante-Elche.

En este sentido, Cano ha incidido en que la provincia de Alicante "lleva cuatro años siendo la última de España en inversión per cápita en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" y ha aseverado que "otros territorios que han resultado mucho más beneficiados por este Gobierno en su hoja de inversiones, como Cataluña, recibirán una inversión mucho más abultada de Aena" en su plan director, como por ejemplo, el de El Prat en Barcelona, "para el que ya se han anunciado 3.200 millones".

"Mientras, nosotros tenemos que conformarnos con seguir manteniendo los agravios en financiación, agua e infraestructuras, que han sido la tónica general de este Gobierno en los últimos siete años", ha lamentado.

SEGUNDA PISTA

Asimismo, la consellera ha criticado a Sánchez por haber "perdido la oportunidad de hacer referencia a la puesta en marcha de la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche, demandada por todos los sectores empresariales", pese a su "crecimiento récord" en los últimos años. "Málaga contaba con esta infraestructura con 12 millones de pasajeros y nosotros en 2024 superamos los 18", ha agregado.

También ha subrayado que el departamento de estudios de la Cámara de Comercio de Alicante ha cifrado en más de 800 millones el impacto que la segunda pista tendría en el producto interior bruto (PIB) provincial" y que el Gobierno de España la "está negando".

CONEXIÓN POR TREN

Igualmente, Cano ha remarcado que ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, han hecho "referencia expresa" a la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante-Elche, una infraestructura "absolutamente imprescindible para el desarrollo de la industria turística de la provincia" de la que se sigue "sin saber nada".

"Tampoco se ha mencionado el aeropuerto de Manises, pese a ser el que más creció de la red Aena en 2024, y cuya capacidad máxima está ya desbordada por la falta de previsión en las inversiones", ha manifestado, para luego reiterar que "la ampliación de su terminal no puede esperar". En este caso, el Gobierno ha detallado tras el anuncio de la inversión que habrá ampliación, aunque de momento no ha concretado cifras para esta actuación, que se hará en el plan 2027-2031.

Para Cano, el anuncio de Sánchez es una "intervención decepcionante, ajena a la realidad de la provincia y de la Comunitat Valenciana, con un presidente que busca el anuncio fácil para tapar los escándalos" que se están "conociendo a diario" y "que no ha tenido en cuenta la realidad económica" de esta autonomía.

"DADO LA ESPALDA"

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha calificado de "muy decepcionante" la intervención de Sánchez porque "se ha dado la espalda a las administraciones del territorio" como la Generalitat y la institución provincial.

"Al final, estas cuestiones, que tienen mucha importancia y son relevantes, alimentan el proceso de polarización de la sociedad española que están llevando a cabo Pedro Sánchez y el Partido Socialista", ha valorado Pérez en un comunicado.

Para el presidente de la Diputación, esta situación "podría ser mejor asumida" si Sánchez "hubiera venido a anunciar las inversiones y proyectos que esta tierra está reivindicando al Gobierno de España".

Así, ha lamentado que este evento se haya convertido en "una visita encapsulada más" para los "acólitos" del jefe del Ejecutivo y "con una mínima representación institucional", al tiempo que ha remarcado que el lugar escogido para la presentación, el aeropuerto de Alicante-Elche, "es una de las terminales que más necesita inversiones y, pese a ello, es uno de los aeropuertos que más malparados salen de este paquete de anuncios".

Pérez ha insistido en que donde otros territorios "tienen alfombras rojas, incluso para las pistas de sus terminales que ni tienen tantos pasajeros ni tanta actividad como el de Alicante", el aeropuerto Miguel Hernández "no recibe" lo que lleva "reclamando desde hace tiempo", es decir, ni su conexión ferroviaria ni la segunda pista.

"Desde la provincia estamos reclamando el agua que necesitamos, clamando para que no haya más recortes en el trasvase Tajo-Segura, demandando infraestructuras de primera necesidad como nuestras comisarías o nuestros cuarteles de la Guardia Civil o reivindicando una segunda pista para nuestro aeropuerto, uno de los más importantes en conexión internacional con Europa", ha añadido.

Sobre la conexión por tren con el aeropuerto, Pérez ha dicho que "no hay ni siquiera anuncio en el paquete que ha trasladado el presidente del Gobierno", que, a su juicio, "ha venido a Alicante, en cierta manera, a burlarse de esta provincia".

"NO HA INVITADO" NI A MAZÓN NI A PÉREZ

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha lamentado en declaraciones a los medios tras la presentación del plan, que el Gobierno no haya invitado a este acto "de relevancia y trascendencia nacional" ni al presidente de la Diputación ni a nadie del Consell. "Nos parece inadmisible", ha apostillado.

El primer edil también ha criticado a Puente porque "pese a seis peticiones por escrito" desde el inicio de esta legislatura no ha aceptado una reunión. En este sentido, ha indicado que este jueves ha intentado darle una carta con esa solicitud al ministro, quien "ha decidido no aceptarla", y que por eso la ha entregado a la jefa de gabinete del titular de Transportes.

Ruz ha insistido en la necesidad de un encuentro entre el Ayuntamiento de Elche y el Ministerio para tratar actuaciones e infraestructuras "tan importantes" como la finalización de la Ronda Sur o los accesos al aeropuerto por tren.

Así, el objetivo es saber "en qué situación se encuentra la variante de Torrellano", la parada de alta velocidad de Elche con el propio aeropuerto y la conexión de esta red ferroviaria con la terminal y el Parque Empresarial. "Muchas preguntas que necesitamos solventar con el ministro responsable", ha remarcado.

El alcalde ilicitano ha indicado que se ha dirigido a Puente "con todo el respeto" y que le ha trasladado que "lo va a estudiar". Además, Ruz ha criticado la "anomalía" que supone esta "falta de conexión". "Es el único aeropuerto de España y de Europa de esta envergadura que sigue sin estar conectado con ferrocarril", ha zanjado.

"NADIE QUIERE COGER UN VUELO" NOCTURNO

Asimismo, el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), Fede Fuster, ha valorado que el anuncio de Sánchez refleja que desde el Gobierno "han recogido bien el guante", pero ha criticado que "no" hayan aceptado todavía la segunda pista en Alicante-Elche. Así, ha abogado por continuar "reivindicándola" porque "no es una necesidad" en la actualidad, pero sí "en un horizonte temporal más o menos razonable".

Fuster ha afirmado, en declaraciones a los medios, que por el crecimiento de la terminal alicantina empieza a haber "demasiados vuelos a las tres o cuatro de la mañana". "Nadie quiere coger un vuelo a esas horas y al final turistas que podrían venir escogen otros destinos porque es mucho más cómodo", ha concluido.