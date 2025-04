La comisión de investigación de la dana en Les Corts se reunirá el 5 de mayo para aprobar el plan de trabajo

PSPV y Compromís acusan a PP y Vox de pretender "censurar" la voz de la víctimas: "No quieren saber la verdad"

La comisión de investigación de la dana del 29 de octubre en Les Corts Valencianes se reunirá el próximo 5 de mayo para aprobar el plan de trabajo. La convocatoria se celebrará después de que el PP y Vox consensuaran una propuesta que incluye las peticiones de comparecencias tanto del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

De este modo lo ha concretado el portavoz de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, en rueda de prensa posterior a la junta de síndics de este martes, en la que ha informado de que la reunión para la aprobación del plan de trabajo está prevista para el próximo mes. A partir de entonces, ha apuntado, se comenzará a solicitar "la documentación correspondiente" a las distintas instituciones implicadas y se remitirán "los requerimientos oportunos" para celebrar las comparecencias.

Desde la oposición, tanto el PSPV como Compromís han lamentado que, con esta planificación, hasta después del verano no comenzarán las comparecencias y han aprovechado para criticar que el debate de la comisión está "ya cantado" tras el acuerdo del PP y Vox, formaciones a las que han acusado de impedir que acudan, por ejemplo, asociaciones de víctimas. "Es muy lamentable que se quiera censurar su voz", han denunciado.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha sostenido que los socialistas "ya avisaron" de que hasta después de verano no empezarían las comparecencias. "Esta comisión ya empezó mal desde el principio" al estar "controlada por el PP y la extrema derecha", que han "vetado a comparecientes".

A su juicio, estos partidos tratan de replicar la "manipulada" comisión de investigación del accidente de metro de 2006 y, frente a ello, ha garantizado que los socialistas continuarán haciendo su tarea. "Mazón y el PP no quieren saber la verdad", ha expresado el síndic socialista, que ha augurado: "Algún día se sabrá todo, pero el día que se sepa será tan grave que Carlos Mazón no podrá salir de su casa".

Desde Compromís, Joan Baldoví e Isaura Navarro han celebrado que "por fin" arranque la comisión de investigación de la dana, aunque han criticado la demora en la organización al considerar que se "tendrían que haber dado más prisa" para dar "respuestas a la ciudadanía sobre qué ocurrió ese día, que aún nos lo estamos preguntando".

Además, Navarro ha denunciado que el plan de trabajo pactado por el PP y Vox pretende que "solo se hable" de las obras del barranco del Poyo cuando, según ha subrayado, "la ciudadanía quiere saber por qué no se tomó una decisión y se envió el mensaje cuando ya habían perdido la vida" tantas personas. "Hay muchas preguntas por responder a las que aquí no se quieren encontrar respuestas", ha avisado.

Por ello, para la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, el debate de la comisión está "ya cantado" porque "no quieren dejar que comparezcan asociaciones de víctimas". "No quieren escuchar la voz de las personas más afectadas que están pidiendo ser escuchadas" de manera "desesperada", ha recalcado, al tiempo que ha lamentado que el "único espacio donde están siendo escuchadas es el juzgado de Catarroja" y "gracias a eso la ciudadanía está sabiendo todo lo que ocurrió".

Mientras, Baldoví ha considerado "una vergüenza" que la comisión de investigación de Les Corts no haya comenzado todavía, a diferencia de la del Senado --donde gobierna el PP con mayoría absoluta--. Aunque Navarro ha advertido de que en este último caso es un "puro paripé" precisamente por este motivo y ha cuestionado que el PP y Vox no hayan propuesto a "ningún representante" de Chiva, una población atravesada por el barranco del Poyo. "No pueden venir aquí a informar", ha criticado.

En el caso de la Cámara Alta, la parlamentaria de Compromís ha acusado al PP y Vox de "censurar la mayor parte de comparecientes" para estar "todo el día" escuchando a "expertos afines" a estas formaciones "construyendo un relato respecto a las obras que se habían tenido que haber hecho o no se han hecho" cuando "en realidad lo que realmente nos interesa es qué pasó el 29 de octubre y por qué no se tomaron medidas para salvar vidas".

Sin embargo, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha confiado en que la comisión de investigación empiece "cuanto antes, mejor", aunque ha admitido que los plazos "son los que son y hay que cumplirlos". Dicho esto, ha diferenciado este foro de las comisiones del Congreso y el Senado al argumentar que en estos parlamentos "no tienen que debatir unos presupuestos tan necesarios" como los de la Generalitat para 2025, lo que ha provocado que la actividad parlamentaria de Les Corts esté "centrada" en las cuentas.

Frente a ello, ha aprovechado para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "irresponsabilidad" de no presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha celebrado que, en el caso de la Comunitat Valenciana, antes de verano habrán unas cuentas aprobadas que son "muy importantes" sobre todo para las personas afectadas por la dana.

Pérez Llorca ha argumentado que el PP "a veces" tiene que "establecer prioridades" y, precisamente por ello, ha considerado "más necesario" que los municipios afectados puedan disponer de las ayudas de la Generalitat, ya que "no reciben del Estado", fruto de los presupuestos autonómicos. "Las comisiones de investigación son para esclarecer hechos y, en estos momentos, están en el juzgado", ha aseverado.

De cualquier modo, ha afirmado que "por supuesto" hay que dar comienzo a la comisión de investigación, pero ha apuntado que en este momento, con un proceso judicial abierto, "nos permite conocer los hechos poco a poco". "No digo que no sea necesaria, si no, el PP no la hubiera propuesto", ha matizado.