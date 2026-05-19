La comisión de investigación sobre VPP votará este viernes como plan de trabajo el propuesto por Vox, que cita a Barcala

Comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) votará en su sesión de este viernes como plan de trabajo el presentado por Vox, que, a diferencia de los 'populares', pide la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP).

Así lo ha acordado este martes la mesa --presidida por la diputada de Vox Ana Vega-- gracias a la mayoría que suma este partido y el PP. Los 'populares' han registrado posteriormente una enmienda para eliminar tanto la comparecencia de Barcala como la de un director general de la Generalitat.

La mesa acordó hace dos semanas posponer la votación del plan de trabajo y, en su lugar, dio un plazo de diez días para poder presentar una propuesta conjunta pactada. Sin embargo, este martes ha aprobado con el apoyo de PP y Vox como propuesta el plan presentado por esta segunda formación, según han precisado fuentes parlamentarias.

El portavoz de Vox en la comisión, Miguel Pascual, en declaraciones a los medios, ha celebrado que la mesa "ha asumido como propio" el plan presentado por su grupo. "Un plan de máximos que viene a arrojar luz y taquígrafos sobre toda esta cuestión de la asignación de viviendas de protección pública de Les Naus en Alicante", ha apuntado, y se ha "congratulado" de que el mismo "haya sido asumido por parte de la mesa gracias a los votos de Vox y del PP".

En total, Vox solicita 81 comparecencias, entre ellas solo cinco representantes de la Generalitat: el director general Juan Antonio Pérez, el director territorial Juan Manuel Galbis, la jefa de servicio Concepción Morillas, el secretario Vicente Caturla y el funcionario Roberto Plasencia. Entre los cargos del Ayuntamiento, sí que pide que comparezcan el alcalde, Luis Barcala, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y otros ediles y funcionarios.

Este grupo pide además que en la comisión intervengan 37 personas adjudicatarias de los pisos, así como los directivos de las empresas relacionadas con la promoción y la redactora jefa de Información, Mercedes Gallego, al ser el diario que publicó la exclusiva.

Como calendario de trabajo, Vox propone que la comisión dure un año con al menos una sesión al mes, con intervenciones sucesivas de pregunta y respuesta entre los diputados y los comparecientes y un tiempo máximo de 10 minutos para cada grupo por cada persona.

ENMIENDA DEL PP

Sin embargo, el PP ha presentado este mismo martes tras la reunión de la mesa una enmienda al plan de trabajo de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, para eliminar las comparecencias del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de un cargo de la Vicepresidencia primera de la Generalitat: el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez. El resto de los testimonios se mantiene.

Además, los 'populares' mantienen el formato de las comparecencias planteado por Vox, pero añaden un turno final para el compareciente de cinco minutos. En cuanto a la deliberación y elaboración del informe de la comisión, plantean que se debata y elabore durante los 12 meses de trabajo de la misma, "sin perjuicio de que se pueda ampliar".

Una vez realizado, se dará cuenta y se debatirá en la propia comisión y, cuando finalice esta, se abrirá un plazo de cinco días para la posible elaboración de votos particulares "que se pudieran producir". En su propuesta de plan de trabajo, Vox establecía que se elaborara solo en los dos últimos meses y acotaba los votos particulares a los miembros designados por los grupos parlamentarios.