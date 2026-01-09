La comisión mixta para la reconstrucción arrancará en unas semanas y participarán los ayuntamientos

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y el Gobierno han pactado este viernes la composición y el funcionamiento de la Comisión Mixta intergubernamental para coordinar la reconstrucción tras la dana en la Comunitat Valenciana, lo que permitirá convocar la primera reunión en las próximas semanas. En este organismo también participarán la Diputació de València y ayuntamientos.

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, han mantenido un encuentro para tratar la puesta en marcha de la comisión, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. También ha participado el comisionado para la recuperación de la Generalitat, Raúl Mérida, informa la administración autonómica.

La propuesta de composición de la comisión mixta intergubernamental parte del precedente de la comisión mixta de La Palma con una adaptación específica. Contempla la presencia en este órgano de las cuatro administraciones implicadas en la recuperación: estatal (Gobierno central), autonómica (Generalitat), provincial (Diputació de València) y local (ayuntamientos).

En la primera reunión de la comisión mixta se abordará la creación de grupos de trabajo con un tamaño más reducido, que permitirán una mayor agilidad y eficacia en la toma de decisión y ejecución de medidas con la creación de comisiones sectoriales.

Una vez pactada la composición y el funcionamiento de la comisión mixta, se prevé convocar en las próximas semanas formalmente la primera reunión, que diseñará el orden del día con una base propuesta por los ayuntamientos centrada de forma especial en las cuestiones en las que tienen competencias las diferentes administraciones.

La comisión mixta sigue la línea de colaboración que se inició "desde el primer momento" tras la dana con la participación de los ministros en el Cecopi, que tuvo su continuidad en la constitución de grupos de trabajo en los que participaban tanto representantes estatales como consellers.

Según indica el Gobierno, el acuerdo alcanzado este viernes será elevado al Consejo de Ministros por parte de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y presidente de la comisión interministerial de medidas urgentes en el territorio afectado por la dana, para la constitución de la comisión mixta por medio de un real decreto.