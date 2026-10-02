La comisión municipal sobre las VPP de Alicante acaba sin acuerdo entre los grupos políticos para un dictamen conjunto

Archivo - Imagen de archivo de una reunión de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre viviendas de protección pública (VPP) - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica del Residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, se ha dado por terminada sin un acuerdo entre los diferentes grupos políticos para aprobar un dictamen final conjunto.

Durante la última sesión de este órgano, que se ha celebrado este viernes, PSPV, Compromís y EU-Podem han apoyado mutuamente sus conclusiones, mientras que PP y Vox han respaldado sus respectivos planteamientos.

Desde el equipo de gobierno 'popular' han venido reiterando recientemente que hubo "absoluta pulcritud" y que se siguieron "todas las normas" en los trámites de los que era "competente" el Ayuntamiento en relación con el solar del consistorio que fue enajenado y sobre el que luego se construyeron las VPP.

Por su parte, los grupos de la oposición han ido mostrando sus discrepancias con la versión que defiende el PP, aunque con matices. Así, las formaciones de izquierdas, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, consideran al alcalde Luis Barcala el "responsable político" de este "escándalo", mientras que Vox pone el foco tanto en los 'populares' como en el anterior gobierno municipal del tripartito.

EL PP REMITE UN ESCRITO AL JUZGADO

Asimismo, el presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar (PP), ha aportado documentación tras la polémica surgida en torno a la respuesta del exconcejal de Patrimonio Toni Gallego a una pregunta formulada por Compromís sobre las VPP en el pleno del 25 de julio de 2024.

Precisamente, el PP municipal ha entregado al juzgado que investiga las adjudicaciones de Les Naus un escrito de alegaciones en el que acusa a Gallego de mentir en su declaración como testigo el pasado miércoles.

También ha pedido al órgano judicial "valorar la eventual existencia de indicios de un posible delito de falso testimonio" de este exedil y ha aportado, igualmente, un informe municipal que, según los 'populares', demuestra "indubitadamente" que "Gallego sabía desde la reunión de grupo, y se le ratificó mediante correo electrónico con la planilla del pleno del grupo, que era él mismo quien contestaría a la pregunta el día previo a la sesión plenaria, es decir, el 24 de julio de 2024".

Gallego ratificó, durante su declaración como testigo, su comparecencia en la comisión de investigación sobre Les Naus en Les Corts Valencianes, donde indicó que la exconcejala de Urbanismo con el PP Rocío Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno de julio de 2024 que contestara en su lugar a la pregunta que formuló Compromís sobre el residencial, donde, según reveló el exedil, ella le dijo que "tenía una casa". En julio de 2024, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que antes ostentaba Gómez.

PSPV: "NO HAN QUERIDO VENIR A DAR LA CARA"

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz adjunta del grupo socialista, Ana Barceló, ha insistido en que los 'populares', con el alcalde a la cabeza, "se han dedicado a bloquear esta comisión".

"Nos han negado documentación, no han querido venir a dar la cara, el alcalde no ha querido comparecer y, por tanto, nosotros situamos la responsabilidad del caso de Les Naus en el alcalde Luis Barcala", ha apuntado.

Según Barceló, "es un clamor" que "la vivienda es un problema gravísimo en toda España, pero en Alicante, con el caso de Les Naus, todavía cobra mayor gravedad". En este punto, ha afeado al PP que haya rechazado "muchas medidas" planteadas por los socialistas en esta materia.

Y ha agregado: "Sí que se han empleado a fondo en que Les Naus terminara en las manos equivocadas porque eran personas que perfectamente podían ir a un piso de renta libre y no quedarse con viviendas en suelo público que debían estar mucho más protegidas".

Sobre la documentación aportada por Villar, Barceló habla de "papel mojado" porque, ha indicado, "no pone" ni que Gallego ni Gómez abrieran ese correo, y ha asegurado que el PSPV da más verosimilitud a lo que declaró el exedil de Patrimonio. "Y si no es así, pues como también estamos personados en la causa, pediremos un careo", ha apostillado.

En este contexto, la portavoz adjunta del grupo socialista ha rechazado "estas bombas de humo que tanto le gustan al PP para distraer la atención sobre la responsabilidad que ha tenido el señor Barcala en Les Naus".

VOX PONE EL FOCO EN EL TRIPARTITO Y EN EL PP

De otro lado, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ve "una lástima que no se haya llegado entre todos los grupos políticos a un dictamen" y que "no" hayan sido "capaces de establecer unos mecanismos" entre las distintas formaciones "para que esto no vuelva a ocurrir".

"Es una comisión, como hemos venido diciendo, de sillas vacías, donde muchas preguntas se quedan sin contestar. Nosotros hemos querido ser rigurosos con todo el expediente desde el inicio", ha aseverado Robledillo ante los medios.

A juicio de la portavoz de Vox, "si esta comisión no ha tenido una conclusión o no se ha dilucidado todo lo que sucedió a lo largo de este procedimiento, la culpa es" tanto del anterior tripartito de izquierdas como del PP.

COMPROMÍS: "ABRIR TODOS LOS CAJONES"

Desde Compromís, su portavoz en el consistorio, Rafa Mas, ha reiterado que "toda la maquinaria del proyecto fue impulsada por el PP", que "se construyeron las viviendas bajo el poder del PP" y que "se adjudicaron bajo el gobierno del PP" a "cargos" como Gómez y "familiares" de la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman.

"Vox, como hace de escudero del PP, intenta salpicar a todo el mundo", ha manifestado Mas ante los medios de comunicación, quien cree que tanto Barcala como la actual concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, tienen que dimitir y "ponerse a disposición judicial".

Finalmente, ha señalado: "Yo me comprometo con los alicantinos, junto con el gobierno que salga de las urnas, a que nada más entrar al gobierno vamos a abrir todos los cajones, vamos a ver todos los correos y vamos a rearmar esta comisión, porque nosotros sí que lo podemos decir alto y claro, no como el señor Barcala, caiga quien caiga".

EU-PODEM: "SILLAS VACÍAS"

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha insistido en que ha terminado "la comisión de las sillas vacías y de las preguntas sin responder". "Para sorpresa de nadie, porque el señor presidente de la comisión, el señor Villar, pues ni siquiera ha sido capaz de comparecer y, por tanto, tampoco lo ha hecho el señor Barcala", ha agregado.

"Nosotros exigimos la dimisión del señor Barcala por ser el responsable político de todo lo que ha pasado con esta situación de la venta y la compra de las viviendas de Les Naus. Entendemos que se cierra una comisión de manera totalmente inoperante porque no ha servido para nada. No hemos sido capaces de sacar unas conclusiones y tampoco hemos sido capaces de sacar un dictamen", ha remarcado.

En declaraciones a la prensa, Copé ha avanzado que van a seguir "exigiendo respuestas" para que "Barcala responda y se dé cuenta a toda la ciudadanía alicantina de lo que ha sucedido". "Vamos a seguir exigiendo que la ciudadanía pueda tener toda la información que hasta ahora no ha podido recibir", ha zanjado.