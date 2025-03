Comisionado y vicepresidencia de recuperación visitarán juntos Picanya y más municipios dana para ver sus necesidades

Pampols, Ángel y la CEV llaman a apartar el "debate partidista" y el "ruido" del proceso de recuperación

Navarro pone el foco en la "falta de ayudas directas" y el "tapón" del Consorcio, con el 60% de peticiones de comercios pendientes

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, y el vicepresidente primero segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, José Francisco Gan Pampols, visitarán municipios afectados por las inundaciones del pasado octubre, empezando por el de Picanya (Valencia), para "trabajar sobre el terreno" sus necesidades y visibilizar la colaboración entre administraciones.

Así lo ha avanzado José María Ángel en una mesa de diálogo junto a Gan Pampols y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en el marco de la conmemoración del Día de la Empresa que ha celebrado este lunes en Catarroja (Valencia) la patronal valenciano.

En el encuentro, ambos representantes institucionales han coincidido también con la CEV en la necesidad de desarrollar una acción coordinada para atender a los municipios afectados por las inundaciones del pasado octubre y en apartar la crispación política, el "debate partidista" y el "ruido" del proceso de recuperación.

Ángel ha señalado que "cuanto más estrechemos las fórmulas colaborativas, más seremos capades de hacer un diagnóstico más preciso", porque "los alcaldes se merecen una respuesta eficaz conterdada".

En ese sentido, ha explicado que Gan Pampols y él ya han acordado ir "al primer ayuntamiento a trabajar conjuntamente", que será Picanya, para analizar sobre el terreno sus necesidades.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha precisado que la visita a Picanya, para la que aún no se ha fijado fecha, debe marcar "un camino" y que ambas administraciones irán "trabajando en municipios que entendamos que requerirían una acción conjunta".

Así, ha señalado que quieren comprobar "la huella" las afecciones en cada municipio, de las infraestructuras que han quedado maltrechas y que van a formar parte "de la cirugía urbana y periurbana en la respuesta que el Gobierno de España". "Vamos a operar en los municipios. Yo siempre creo que tenemos una obligación de que, sea el que sea el color político del alcalde, estar al lado de ellos", ha remarcado.

Durante la mesa de diálogo, preguntado por el trabajo para la recuperación y si se abordará un presupuesto conjunto, Ángel ha subrayado que "todas las ayudas del Gobierno de España tienen una recriprocidad en el autonómico" y que los equipos de las consellerias y de los ministerios "suelen reunirse, lo que ocurre es que solo vemos el ruido". Así, ha puntualizado que, "sin duda el presupuesto del Gobierno de España es superior al de la Comunitat Valenciana", por lo que "la respuesta tendrá que ser superior".

COMISIÓN MIXTA

Por su parte, Gan Pampols ha señalado que es cierto que "existen contactos entre ministerios y consellerias pero no responden al principio de unidad de esfuerzo y acción" porque "el hecho de que exista una Vicepresidencia específica para la recuperación y un comisionado que tiene el mismo cometido debería ser elemento habilitante para integrar todos los esfuerzos de las dos administraciones en una comisión mixta".

Sobre la comisión mixta, José María Ángel ha señalado que cuando los 28 ayuntamientos dejen de estar en nivel 2 de emergencia será "un buen momento para hacer una planificación de una reunión entre la administración del Estado y la Generalitat Valenciana, tal y como el ministro Ángel Víctor Torres le trasladó al vicepresidente que se produciría una reunión y una comisión de este tipo".

DIAGNÓSTICO PRECISO

Gan Pampols ha explicado que este lunes recibe "el equivalente al diagnóstico más ajustado posible" a la situación de los municipios damnificados, un análisis que "es fruto de la colaboración de todos", especialmente de los 28 ayuntamientos que siguen en nivel 2 de emergencia y han aportado una descripción pormenorizada de la situación.

Una vez se cuenta con este diagnóstico, lo que se hacen es estructurar distintas líneas de desarrollo, ha explicado Gan Pampols, para insistir en que si hubiera una comisión mixta, se desarrollaría un esfuerzo unificado con un cuadro de disponibilidades, posibilidades y necesidades que pasarían a dotarse de presupuesto.

Además, ha indicado que "el modelo en el que se financia la Generalitat para dotar de presupuesto estas acciones es endeudarse", una deuda, ha recordado, que "equivale a la tercera conselleria de la Generalitat" y se debe a la infrafinanciación. Así, ha señalado que no concibe que "la Administración General del Estado deje coja a una comunidad".

Gan Pampols ha señalado que "la Administración General del Estado es tan estado como la Comunitat Valenciana, Picanya y cualquiera de los otros municipios". "Aprovecho para decir una cosa que ha cundido y me desazona profundamente: el pueblo no salva al pueblo, el pueblo constituido en Administración General del Estado o en ciudadanía salva al resto, porque somos todos", ha añadido.

AUMENTAR EL FONDO DE CONTINGENCIA

Por otro lado, Pampols ha apelado en su intervención a la "lealtad institucional" y ha llamado a "sacar el debate partidista y cainita de la calle sobre la reconstrucción, porque si no la legitimidad de los representantes útiles decae, y cuando no se respeta la representación, la sangre corre por la calle, no es una buena idea".

Pampols ha reivindicado que "existe un fondo en los Presupuestos Generales del Estado, que se llama de contingencia, que es de un 2% del PIB, al que convendría añadirle un 1% más, que por azar del destino equivale a los 17.000 millones de euros" que se han apuntado como necesarios para la reconstrucción.

LLEGADA DE LAS AYUDAS

La movilización de las ayudas también ha centrado buena parte del diálogo. Salvador Navarro ha expuesto que "a fecha de hoy el problema sigue siendo la falta de ayudas directas" y que la Generalitat ha destinado un porcentaje "mucho mayor que las del propio Gobierno", al tiempo que ha puesto el foco en el "tapón" generado por el Consorcio de Compensación de Seguros, donde cerca del 60% de reclamaciones de comercios y del 70% de la industria están pendientes de resolución.

En este sentido, Ángel ha defendido que el Gobierno central ha movilizado 16.000 millones de euros. "Es verdad lo que dice la CEV de que probablemente las ayudas a algunos sectores podrían haber llegado antes", pero lo ha ligado a la necesidad de que el procedimiento administrativo sea riguroso y ajustado a derecho.

Por ello, ha señalado la necesidad de contar con mecanismos para poder dar una mejor respuesta a catástrofes como la vivida. "Vinimos con normas preparadas para catástrofes pero no como ésta", que ha sido la más grande de Europa, ha destacado.

Asimismo, sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, al que España ha solicitado acogerse, ha señalado que espera que se reciban más de mil millones, una "cifra razonable para predestinarla a la recuperación". Cabe recordar que el Gobierno remitió gastos que ascendían a 4.404 millones de euros, aunque el presupuesto total destinado a la reserva de solidaridad es de 1.500 millones.

José María Ángel ha transmitido un mensaje de "esperanza y optimismo" sobre la salida de la situación que vive la provincia tras la dana y se ha mostrado "convencido de que empezaremos antes del verano a notar la cirugía fina para que los ciudadanos recuperen la confianza tanto con las administraciones públicas, los ayuntamientos, con la Generalitat y el Gobierno de España".