Comités de reconstrucción tras la dana tachan de "despropósito" el Pla Endavant y exigen su retirada

Archivo - Cientos de personas durante la novena manifestación ciudadana con el lema 'Mazón dimissió', a 29 de julio de 2025, en Catarroja - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Comitès Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) constituidos tras la dana denuncian que la versión definitiva del Pla Endavant de la Generalitat para la recuperación de la zona afectada supone un "despropósito" y exigen su retirada "inmediata", al considerar que "solo defiende los intereses de empresarios y grandes multinacionales, compromete la vida de las personas de los pueblos afectados y condena a la Horta Sud a una situación de colapso social y ambiental".

Así lo denuncian en un comunicado después de que la Generalitat publicara el mes pasado la versión definitiva del Pla Endavant para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Los CLER aseguran que este plan "no contó con una verdadera participación ciudadana" y plantea actuaciones basadas "en las mismas políticas que han provocado la catástrofe sufrida": "Un plan que habla mucho de industria y de crecimiento económico sin priorizar la seguridad de las personas, los servicios públicos, ni la protección de la huerta ni del territorio afectado, ni tampoco la mejora y recuperación de equipaciones educativas, sociales o sanitarias".

A su juicio, se trata de un "despropósito" por incluir "propuestas encaminadas a la ampliación del puerto de València, la promoción de negocios relacionados con la automoción, las industrias del plástico, de la química, de la logística e incluso de tecnología armamentística".

"De todas las actuaciones, y a modo de ejemplo del modelo de reconstrucción que plantean los actuales gobernantes de la Generalitat Valenciana, está la propuesta de reconstruir y mejorar los accesos y parking del Circuito Ricardo Tormo para el Gran Premio de MotoGP del mes de noviembre de 2025", subrayan, cuando advierten que esta infraestructura "ocupa un espacio natural de laminación, lo que provocará un aumento del efecto destructivo de la barrancada, y ya cuenta con una fecha de ejecución en detrimento otras infraestructuras mucho más necesarias y urgentes para la población como por ejemplo los centros educativos o sanitarios que, a día de hoy, todavía no se sabe cuándo estarán en funcionamiento".

También critican la "falta de propuestas concretas" en defensa de la recuperación del pequeño comercio, de la evaluación del impacto medioambiental o de la gestión del riesgo, cuando "tendrían que ser uno de los pilares fundamentales y prioritarios del plan".

"CRECIMIENTO DESMESURADO E INSOSTENIBLE"

"Este proyecto evidencia que la prioridad es un crecimiento desmesurado e insostenible, ocupando más suelo en zona inundable, fomentando el uso del hormigón y convirtiendo nuestro territorio en objeto de especulación económica", denuncian.

Los CLER rechazan especialmente "la completa ausencia de una visión integral de las cuencas hidrológicas como unidad territorial, ignorando que las decisiones de actuación que se toman río arriba afectarán inevitablemente la parte baja de la cuenca en el futuro".

Además, reivindican la aplicación del concepto de biorregión como modelo de organización territorial que se estructure alrededor de las cuencas fluviales como "espacios donde se encuentra presente todo aquello necesario para la reproducción y el mantenimiento de la vida".

Otra de sus críticas es que este plan "no contempla ninguna mejora en la red de transporte público de las comarcas afectadas, obviando totalmente el sufrimiento de las personas usuarias: cancelaciones, retrasos, frecuencias insuficientes, una nula inversión autonómica y una falta total de compromiso con una movilidad sostenible y eficiente".

Todo ello cuando recuerdan que el Pla Endavant fue la "propuesta estrella" del ya exvicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, "estimándose en dos millones de euros el coste del contrato firmado para la redacción de este plan de reconstrucción".