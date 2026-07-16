Compañía Valenciana de la Seda y Vives y Marí tejerán los espolines de las falleras mayores de 2027 y 2028

Tejedora de espolín (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Compañía Valenciana de la Seda SL y Vives y Marí SL serán las encargadas de tejer los espolines de las falleras mayores de València de 2027 y 2028.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de València, que ha adjudicado el contrato para la elaboración artesanal de los tejidos que lucirán las falleras mayores e infantiles de València de los próximos dos ejercicios.

La corporación abrió la convocatoria de contratación el pasado mes de mayo en dos lotes valorados en un total de 94.380 euros para los dos ejercicios falleros. Los lotes salieron a licitación con un presupuesto inicial de 49.005 euros el primero (falleras mayores); y de 45.375 euros (falleras mayores infantiles).

Tras el proceso de presentación y valoración de propuestas, el lote 1 ha sido adjudicado a la mercantil Compañía Valenciana de la Seda SL, por un importe total de 39.809 euros (IVA incluido); y el lote 2, a la mercantil Vives y Marí S.L, por un importe total de 43.257,50 euro (IVA incluido).

Los espolines de fabricación enteramente artesanal han de ser elaborados con los medios usados tradicionalmente por la artesanía valenciana desde los siglos XVIII y XIX, sin la incorporación de ningún tipo de mecanismos accionados por otra energía que el esfuerzo y la pericia artesanal del tejedor o tejedora.

Por ello, y para garantizar que se cumplen estos requisitos en la elaboración de los espolines de las falleras mayores, el pliego de condiciones exigía a los talleres solicitantes un certificado expedido por la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval) de que los telares donde se tejerán los espolines de las máximas representantes de la fiesta reúnen dichas características artesanales.

Según recuerdan desde el consistorio, la tradición manda que cada fallera mayor e infantil de València elija los colores de su propio espolín tras su nombramiento (que se realiza cada mes de octubre). Las telas encargadas deberán ser entregadas con la suficiente antelación para que se puedan efectuar la confección de los trajes que estrenarán las falleras mayores en las ceremonias de exaltación. Por ello, se establece como fecha máxima de entrega de los tejidos el 30 de noviembre de cada año.

"EL SECRETO MEJOR GUARDADO"

Tal como ha destacado el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, "uno de los secretos mejor guardados de cada reinado de las falleras mayores de València es el del color de su espolín, un tejido único de la máxima calidad, que se teje en talleres artesanales manuales y que se renueva cada año".

El pliego de condiciones del contrato para el espolín de la fallera mayor establece que, entre otras características, las sedas para las falleras mayores deben realizarse con una máquina de 400 agujas y en simetría de espejo. En cuanto a los hilos de urdimbre, se piden 6.848 hilos de seda natural 20/22 y 3 cabezas en un ancho de 54 cm.

Asimismo, se subraya que se deben garantizar 18 pasadas por centímetro al raso, más 84 pasadas en los matices. Como es tradicional, las tramas serán de seda natural, y los colores que llevará el espolín será un total de 33.

En cuanto a los espolines de las falleras mayores infantiles, deberán realizarse con una máquina de 800 agujas, necesarias para conseguir un dibujo asimétrico y sin repetición en el ancho de la tela.

Para los hilos de urdimbre, se piden 6.594 hilos de seda natural 20/22 y 3 cabezas en un ancho de 54 cm; y, lo mismo que en el caso de los tejidos de las falleras mayores, se deberán garantizar 18 pasadas por centímetro al raso más 84 pasadas en los matices. Las tramas serán de seda natural y, en este caso, los colores que llevará el espolín serán 36.

Finalmente, y por lo que respecta a las sedas lisas de los corpiños de manga larga, habrá de ser seda artesanal del mismo color que el espolín para cada uno de los conjuntos de cada fallera mayor e infantil, de los años 2027 y 2028. En cuanto a las medidas de cada espolín, los de las falleras mayores deberán tener 13,50 metros de tela; y los de las infantiles, 12,50 metros de tela cada año.

Además de los tejidos, cada traje requerirá también su corpiño de manga larga, para lo que se precisan 3,50 metros de tela lisa de seda artesanal del mismo color que el espolín en cada caso, conforme a las características técnicas que ya se fijaron hace más de 25 años, cuando el Ayuntamiento de València decidió que encargaría cada año la elaboración del tejido que lucirían a partir de ese momento las falleras mayores de València.