El compositor y director Eric Whitacre, próximo doctor honoris causa por Berklee Valencia

Eric Whitacre - BERKLEE

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Berklee Valencia otorgará el título de doctor honoris causa en música al compositor, director y ganador de un premio Grammy Eric Whitacre. El nombramiento tendrá lugar el lunes 6 de julio durante la ceremonia de graduación de los alumnos de máster de este campus.

Eric Whitacre ha redefinido la experiencia coral con composiciones transgresoras y a través de innovadores coros virtuales que han reunido a más de 100.000 cantantes de más de 145 países. Además de colaborar con orquestas, artistas e instituciones de reconocido prestigio, el director y compositor desafía los límites del arte mediante grandes obras multimedia que combinan música acústica, tecnología y electrónica.

Será reconocido tanto por su trabajo innovador y pionero, así como por su destacada trayectoria como compositor y director. "Eric Whitacre ha redefinido los límites de la música vocal del siglo XXI a través de sus coros virtuales, que han unido voces de todos los rincones del mundo", manifiesta la directora ejecutiva de Berklee Valencia, Simone Pilon.

En los últimos cinco años, el campus de Berklee en Valencia ha concedido este título a Gilberto Gil, Alberto Iglesias, Yvette Noel-Schure, Youssou N'Dour y Patrick Doyle.

El compositor, director y ganador de un premio Grammy Eric Whitacre es uno de los músicos de música clásica contemporánea más reconocidos de la actualidad. Conocido por combinar texturas corales con la última tecnología, su obra ha redefinido la experiencia coral moderna para audiencias de todo el mundo.

Graduado por The Juilliard School, Whitacre ha desarrollado una extensa trayectoria profesional que abarca la música para concierto, la tecnología, la educación y la divulgación. Además de su amplia experiencia en producción para conjuntos vocales, sus obras orquestales han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Filarmónica Real o la Orquesta de Minnesota. También ha sido artista residente del Los Angeles Master Chorale y compositor invitado en Pembroke College.

Sus obras de gran formato más recientes continúan ampliando los límites artísticos y tecnológicos. 'Eternity in an Hour', estrenada en el Royal Albert Hall durante los BBC Proms de 2024, marcó la primera vez que Whitacre dirigió e interpretó, simultáneamente, música electrónica en directo sobre el escenario.

En 2025, 'The Pacific Has No Memory', una obra encargada por la violinista Anne Akiko Meyers, se estrenó en el Carnegie Hall junto a la Orpheus Chamber Orchestra. Además, su aclamada composición 'Deep Field', inspirada en los logros del telescopio espacial Hubble, se estrenó en el Centro Espacial Kennedy convirtiéndose en la base de una colaboración única con la NASA.

Más allá de los escenarios, Whitacre ha colaborado con artistas y compositores como Hans Zimmer, Imogen Heap, Laura Mvula y Annie Lennox. Su larga relación con Decca Classics ha dado vida a una colección de álbumes que han alcanzado los primeros puestos de las listas de éxitos. Entre ellos se encuentran 'Light & Gold', su debut galardonado con un Grammy como compositor y director; 'Water Night', que alcanzó el número uno en las listas de música clásica de iTunes y Billboard, y 'Home', grabado junto al octeto vocal a cappella VOCES8.

Como ponente y educador, Whitacre ha impartido conferencias magistrales para organizaciones como el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, Apple y Google, entre muchas otras. Sus contribuciones a la música y a la innovación le han valido reconocimientos como el Premio Richard D. Colburn de la Colburn School y un doctorado honoris causa por la Chapman University.