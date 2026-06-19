La compraventa de viviendas en la Comunitat desciende un 7% tras empeorar su evolución interanual

Archivo - Construcción de vivienda en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana en abril empeora y desciende un 7% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional--, hasta un total de 7.880 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 14,3% intermensual. A pesar de la caída, las 7.880 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en la Comunitat Valenciana, 7.534 se realizaron sobre viviendas libres y 346 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.272 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 6.608 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 12.754 operaciones sobre viviendas. Además de las 7.880 compraventas, 2.366 fueron herencias, 381 donaciones y siete permutas.

En total, durante abril se transmitieron en la Comunitat Valenciana 21.677 fincas urbanas a través de 13.238 compraventas, 3.700 herencias, 657 donaciones, 29 permutas y 4.053 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.254 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.437 herencias, 2.051 compraventas, 225 donaciones, 10 permutas y 531 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53% seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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