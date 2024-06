Compromís acusa a la Audiencia de "alejarse de la verdad" e intentar "destruir la reputación y vida personal" de Oltra

Reclama a Sánchez una "profunda" e "inmediata" reforma de la justicia para que "deje de estar secuestrada por la extrema derecha"



VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de Compromís ha mostrado su apoyo a la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz del Consell con el Botànic, Mónica Oltra, y al resto de sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia haya reabierto la causa contra ellos por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra, educador de un centro de acogida, a una menor tutelada.

Además, la coalición, en un comunicado, ha cargado contra la Audiencia de Valencia, a la que ha acusado de, con esta decisión, "continuar alejándose de la verdad", así como de "ponerse del lado de Vox, de otro partido fascista y de una ultra que está siendo juzgada por revelar el vídeo de unas jóvenes menores víctimas de una violación" --en referencia a Cristina Seguí--.

Así, Compromís ha considerado que no puede "permitir estas actuaciones judiciales malintencionadas que solo buscan destruir la reputación y la vida personal de personas íntegras, honestas y comprometidas con la democracia de su país". En esta línea, la ejecutiva ha incidido en que la decisión de la Audiencia, "cuando todas dábamos el calvario por acabado", va "contra del criterio de la Fiscalía y del juez" y "sin ninguna prueba ni indicio".

Por ello, y en nombre de los militantes y simpatizantes de la coalición, ha mostrado su apoyo a Oltra y al resto de personas investigadas frente al que ha considerado como el "peor caso de persecución judicial de nuestra historia reciente".

"Como dijo nuestra compañera Mónica Oltra, la verdad solo tiene un camino y, por eso, no podemos permitir estas actuaciones judiciales malintencionadas que solo buscan destruir la reputación y la vida personal de personas íntegras, honestas y comprometidas con la democracia de su país", subraya la coalición.

"PROFUNDA REFORMA" DE LA JUSTICIA

En este punto, hace "un llamamiento a la sociedad valenciana, a las personas demócratas y a la gente progresista en general": "No es un caso particular, sino una medida disciplinaria para evitar que nadie quiera implicarse política y socialmente en la transformación real del País Valencià. No necesitamos cartas o periodos de reflexión, necesitamos una profunda reforma de la justicia para que deje de estar secuestrada por la extrema derecha".

Todo ello, apunta la ejecutiva, "mientras continúa este caso orquestado por el poder económico con el apoyo de la derecha, la extrema derecha y con la complicidad de parte de los medios de comunicación".

Por esta razón, Compromís ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impulsar un paquete legislativo para "democratizar la justicia", aprobar la reforma necesaria para renovar "de manera inmediata" el Poder Judicial y un paquete legislativo de "regeneración democrática contra el lawfare" antes del 30 de julio.

"Urge democratizar la justicia pero también hay que utilizar las herramientas que ya hay contempladas en el Código Penal cuando se ejerce la violencia política y judicial", señala la ejecutiva de Compromís.

En este sentido, la coalición ha subrayado "la trayectoria" del presidente de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, de quien asegura que se ha "caracterizado por resoluciones muy polémicas siempre en la misma dirección: los archivos judiciales de los casos del 'pitufeo' del PP en el Ayuntamiento de València o el caso de la corrupción en la visita del Papa en el que estaba investigado --el 'expresident' de la Generalitat-- Francisco Camps".

Y añade Compromís que la sección cuarta de la Audiencia "también se ha hecho de notar con la absolución de los grupos nazis desarticulados en València con la operación Pánzer" y hace hincapié en que es "la misma que fue la responsable de abrir juicio al concejal de Compromís en València Pere Fuset o al director general de Política Lingüística --con el Botànic-- Rubén Trenzano".

Finalmente, la ejecutiva ha reivindicado que la coalición, "pese al empecinamiento de algunos", cuenta con "cero condenados después de ocho años de gestión al más alto nivel". Asimismo, ha agradecido "todas las muestras de apoyo privadas y colectivas en defensa de la democracia, de los servicios públicos y del autogobierno".