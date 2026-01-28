Compromís acusa a Catalá de "esconder las listas de espera" de servicios sociales

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y la edil de esta formación Lucía Beamud en la rueda de prensa sobre dependencia. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado "la estrategia" del gobierno de la alcaldesa, María José Catalá, para "esconder las cifras reales de lista de espera en los centros municipales de servicios sociales".

Compromís ha criticado, en un comunicado, que en una respuesta dada por parte del Ayuntamiento a la concejala Lucia Beamud "se asegura que no existen personas en lista de espera, una afirmación que no se ajusta a la realidad".

Beamud ha denunciado que "esta respuesta contradice frontalmente la información oficial facilitada por el mismo Ayuntamiento hace apenas un par de meses, cuando se reconocía la existencia de listas de espera en todos los centros municipales, con retrasos de hasta varias semanas --y en algunos casos cerca de tres meses-- para poder atender las personas solicitantes".

"¿Cómo es posible que solo en dos meses, y sin contar con más recursos ni personal, la situación de los centros de servicios sociales de València hayan pasado de tener cerca de un tres meses de retraso en algunos casos, a no tener ninguna persona en lista de espera? Es evidente que están escondiendo información, y solo hay que ver las colas que se forman en algunos centros, como el de Patriax o Benimaclet, donde las personas están horas para poder conseguir una cita", ha manifestado Beamud.

Por todo ello, la concejala de Compromís ha anunciado que presentará una queja formal ante el Síndic de Greuges para reclamar toda la información detallada y actualizada sobre la situación real de los centros municipales de servicios sociales, así como los criterios utilizados por el gobierno municipal para afirmar que no existen listas de espera.

"La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y recibir unos servicios sociales dignos y eficientes. No permitiremos que se oculte la precariedad de València bajo la alfombra de la propaganda", ha concluido.