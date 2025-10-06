Compromís acusa a Catalá de "romper la convivencia en Fallas por avanzar las carpas al 4 de marzo"

Archivo - El concejal del Ayuntamiento de València Pere Fuset (Compromís) en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

Desde la concejalía de Fallas señalan que en esa fecha "solo pueden hacerlo excepcionalmente aquellas que vayan en solares"

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, de "destrozar la convivencia y la imagen de las Fallas" al "avanzar al 4 de marzo las carpas falleras"

En estos términos se ha manifestado el edil este lunes tras la segunda reunión de la Mesa de Diálogo para la elaboración del Bando de Fallas 2026.

Para Fuset, "es inexplicable que con un acuerdo entre colectivo fallero, comerciantes y vecindario para que con idéntico calendario las carpas cortaran calles solo a partir del 12 de marzo, el gobierno de Catalá haya impuesto la decisión de avanzarlas una semana rompiendo el consenso".

"En 2026 las carpas estarán en las calles dos semanas y media, más días cerradas que con actividad, lo que aumenta innecesariamente problemas para el transporte público, la movilidad y los riesgos de seguridad", ha criticado, al tiempo que ha denunciado que es una decisión que "ataca la convivencia y perjudica seriamente la imagen de la fiesta generándole enemigos".

Además, ha lamentado que Catalá "aumenta también inexplicablemente los días de mercadillos", lo que "perjudica al comercio local en una involución sobre el trabajo que se había hecho hasta ahora para reducirlos".

"Desde que el gobierno progresista creó la Mesa de Diálogo para redactar el bando fallero cada año, los agentes han podido llegar a acuerdos pensando en el bien común de una fiesta que necesita acuerdos. Con Catalá --que tuvo que rectificar la intención inicial de suprimirla- esta Mesa ha pasado a ser un paripé hasta el punto de romperse ahora", ha subrayado.

El concejal ha aseverado que a la coalición le "consta" que comerciantes, empresarios y entidades vecinales "han reclamado recuperar los consensos adquiridos": "Lamentamos que, del mismo modo que han rechazado las mociones de Compromís como la del pasado mes, Catalá haya ignorado también las voces ciudadanas que exigían un calendario racional".

"Era tan sencillo como repetir el consensuado para las Fallas de 2020, cuando toda la actividad fallera del fin de semana previo a la 'plantà' se desarrolló en las calles sin carpas. Fue posible antes y sería posible ahora, pero Catalá no cuida la fiesta fallera, sino una vez más sus intereses electorales", ha concluido.

"NO HAY ADELANTO DE CARPAS"

Por su parte, desde la concejalía de Fallas han aseverado que el "no se ha cambiado para nada": "No hay adelanto de carpas como dice CompromÍs. No podrán instalarse hasta el 6 de marzo como siempre se ha hecho, es decir dos fines de semana antes de San José".

En este sentido, han precisado que el 4 de marzo "solo pueden hacerlo excepcionalmente aquellas que vayan en solares". "En el caso de las calles peatonales podrá instalarse la carpa el 5 de marzo", han añadido.

También han señalado que la instalación de buñolerías se retrasa y, en vez de ser el fin de semana de la Crida, será el 4 de marzo. Igualmente, los puestos de mercadillos se colocarán el día 9 de marzo.

"Cuando habla de ruptura de consenso con respecto a las Fallas del 2020 hay que recordar que esas no se celebraron por la pandemia. Es decir, Compromís vuelve a mentir", han concluido.