Compromís acusa a Mompó "inacción" en el Principal: "El teatro no se ha deteriorado de ayer a hoy"

El diputado de Compromís a la Diputación de València Pau Andrés - RAQUEL ABULAILA/DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís a la Diputación de València Pau Andrés ha recalcado que el cierre indefinido del Teatro Principal de València "no es un problema sobrevenido, sino el resultado de años de falta de planificación y de inacción" del gobierno del 'popular' Vicent Mompó. "El Principal no se ha deteriorado de ayer a hoy. Han tenido tiempo, avisos e información suficiente para actuar", ha resaltado.

En un comunicado, Andrés señala que el gobierno anterior "dejó estudiadas las necesidades de rehabilitación del Teatro Principal, con actuaciones a corto, medio y largo plazo".

"Las intervenciones más inmediatas se llegaron a ejecutar, pero el gobierno actual no ha puesto en marcha durante estos más de tres años la rehabilitación de fondo que el edificio necesitaba", ha reprochado el representante de la coalición, que ha subrayado que Mompó "no llegó a una Diputación que desconociera el estado del Principal".

En este sentido, ha insistido en que las necesidades del edificio "estaban estudiadas y se sabía que había que abordar una intervención de mayor profundidad!. "Han pasado más de tres años y no lo han hecho", ha denunciado Andrés, quien ha agregado que el diputado ha subrayado que la situación "tampoco era desconocida públicamente".

En 2024, ha apostillado, la misma corporación provincial ya reconocía que el edificio se encontraba en una situación complicada y que necesitaba actuaciones urgentes. "El Principal no se ha deteriorado de ayer a hoy. Han tenido tiempo, avisos e información suficiente para actuar. Ahora nos encontramos con un teatro cerrado y con una previsión de hasta cuatro años de obras. El problema no es el informe que ha llegado ahora, sino que han hecho durante los años anteriores", ha sostenido Andrés.

Además, Compromís asegura que "volvió a advertir formalmente de la situación en julio de 2025, cuando denunció el estado del Teatro Principal y llevó al pleno de la Diputación una moción para impulsar un Plan Director del Patrimonio provincial, con un inventario actualizado de los inmuebles, diagnóstico de su estado, prioridades de rehabilitación, calendario de actuaciones y presupuesto estable".

"El Partido Popular votó en contra. No pueden decir ahora que nadie los había avisado. Lo denunciamos, lo llevamos al pleno y planteamos una solución concreta. El PP decidió votar que no. Hoy vemos las consecuencias: el Principal cierra durante años", ha lamentado Andrés.

El diputado ha advertido también que el Principal "no es un caso aislado", puesto que el Escalante lleva desde 2016 sin una sede estable y la nueva sede continúa pendiente, mientras que parte de su actividad se ha desarrollado precisamente al Teatro Principal.

"Cuando no hay planificación ni mantenimiento, el patrimonio público se degrada. Y cuando se deja degradar aquello que es de todas y todos, al final pasa esto: se cierra", ha remarcado Andrés.

"PURGA CULTURAL"

Para Compromís, el cierre del Principal "se suma a una legislatura marcada por el deterioro de la política cultural de la Diputación, con la reestructuración del área de Cultura y los cambios impulsados al MuVIM", que este grupo califica de "purga cultural".

"Primero purgan profesionales e intentan controlar políticamente las instituciones culturales y ahora nos encontramos el Principal cercado durante años. La cultura se defiende cuidando los espacios, respetando los profesionales y planificando las inversiones", ha denunciado Andrés.

Compromís avanza que reclamará explicaciones sobre "qué ha hecho el gobierno de Mompó durante estos tres años con las actuaciones previstas para el Teatro Principal, por qué no se ha puesto en marcha antes la rehabilitación necesaria y qué será ahora el calendario real de obras y reapertura del edificio".

"Que ahora Mompó diga que la cultura es una prioridad no puede tapar más de tres años sin abordar una intervención que ya se sabía necesaria. La mejor manera de demostrar que el Principal importa era no haberlo dejado llegar hasta aquí", ha concluido Andrés.