Compromís alerta del "perjuicio" de la fusión de Feria Hábitat y Cevisama para el sector cerámico

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís y delegado de Industria, Vicent Granel, ha criticado la decisión del Consell de mantener la idea de fusionar la Feria Hábitat y Cevisama, a pesar ha señalado, de que los responsables de los respectivos sectores consideran que sería más adecuado que se celebraran por separado.

"Es una vergüenza que Mazón continúe manteniendo la idea de fusionar la Feria Hábitat y Cevisama y decir que lo han pedido los sectores, cuando precisamente esta semana los dos dirigentes tanto del sector cerámico como del sector del mueble han dicho que estarían mejor separados", ha señalado Granel.

El diputado ha remarcado, además, que "y no solo eso, sino que esa fusión va a celebrarse una semana después de Cersaie el año que viene, y eso significa dejar morir una de las ferias más importantes para un sector fundamental para las comarcas de Castellón".

Granel ha recordado que ya se advirtió sobre los riesgos de la fusión y ha criticado la falta de diálogo del Consell: "Feria Hábitat, en un primer momento, ni siquiera sabía que se iba a fusionar y se enteraron por la prensa y ahora queda claro que la cerámica estaría mejor sola que acompañada del mueble". "Lo dicen los sectores, y el Consell, por no querer trabajar y gestionar, dejará a un sector fundamental para el PIB valenciano prácticamente sin feria y, por tanto, sin escaparate internacional", ha advertido.

A pesar de la situación, el diputado ha querido reconocer la profesionalidad de las empresas del sector cerámico: "Nuestras empresas son profesionales, son trabajadoras y han demostrado en Cersaie su valía. Pero es muy triste que lo hagan fuera de casa y no puedan hacerlo aquí".

En la misma línea, el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha criticado que el Consell "ha disgustado al sector cerámico, por el hecho de diluir Cevisama, el principal escaparate de la industria cerámica castellonense, dentro de la Feria Hábitat, sin haberlo consultado ni hablado con el sector, y también al sector del mueble, ya que tampoco se ha tenido en consideración su voluntad, sus opiniones ni sus estrategias". "El Consell ha demostrado que tiene una gran capacidad para enfadar a todo el mundo al mismo tiempo", ha sentenciado.

Por todo ello, Compromís reclama al Consell y a la Diputación que tengan en cuenta la opinión del empresariado y de los agentes sociales y que "busquen fórmulas que permitan la celebración de Feria Hábitat y Cevisama de manera que no se perjudique la actividad económica ni la proyección internacional de la industria cerámica valenciana".