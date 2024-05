Compromís censura que Catalá "mantendrá las bases de la censura política" en las fallas municipales: "Es inadmisible"

Fuset ve "innecesario" que se retrase la elección de los proyectos: "Demuestra que este nuevo proceso necesita una 'pensaeta'"



VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha censurado que el equipo de gobierno --integrado por el PP y Vox y liderado por María José Catalá-- "mantendrá las bases de la censura política" en las fallas municipales, tras haber desestimado el recurso de reposición interpuesto por la formación.

Con ello, el consistorio ha retrasado a los días 20 y 21 de mayo el proceso de selección de los proyectos de las próximas Fallas 2025. Sin embargo, Fuset ha denunciado que se mantiene "intacta" la cláusula de "censura previa a la crítica fallera que ha defendido Catalá".

En todo caso, Fuset ha valorado que "tres semanas después" de presentar el recurso los concejales de Fallas, Santiago Ballester (PP), y de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil (Vox), hayan "renunciado por escrito ante la secretaría municipal al derecho de voto que introducen las nuevas bases" y que, además, "desequilibraba las proporciones de un jurado politizado donde el gobierno tiene el 80 por ciento de sus miembros".

Para Fuset, "esta huida hacia delante buscando subterfugios sin modificar unas bases que contemplan la censura política es claramente insuficiente". "Es insultante que Catalá se escude ahora en la capacidad de todo jurado de declarar desierto un concurso, siempre existente en las bases, para defender una cláusula de censura que como han defendido en público supone meter límites a la crítica", ha censurado.

De igual modo, ha considerado que es "un avance" que se "reconozca también ahora" que el resto de los representantes designados "no puedan ser concejales, tal y como denunciaba la Sindicatura de Cuentas sobre los concursos de bocetos hasta 2015".

No obstante, ha lamentado que este hecho "no se refleje nítidamente con cambios en las bases" y que los jurados "siguen siendo designados por cuotas políticas y no por entidades artísticas y falleras, como en los últimos años".

El edil de Compromís, anterior responsable de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera con el gobierno del Rialto, ha considerado que esta "designación política" del jurado puede "restar independencia". Al respecto, ha planteado que, si las Fallas "son arte y no política", tiene "más lógica" que sea el Gremio de Artistas Falleros, la Interagrupación o entidades artísticas de la ciudad "las que nombren jurados independientes, como pasaba hasta ahora".

Fuset ha incidido en que el recurso de reposición presentado por Compromís y "ahora desestimado" por el equipo de gobierno "no era suspensivo", por lo que ha lamentado que, "teniendo los esbozos desde finales de abril cerrados en un cajón, se retrase innecesariamente a finales de mayo la selección de las fallas municipales". "Un retraso inédito que demuestra que este nuevo proceso es también materia de una 'pensaeta' de las que tanto le gusta hacer a Catalá", ha expresado.