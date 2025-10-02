Compromís comparte el testimonio de una víctima de la dana para criticar que Pampols diga que "falló la autoprotección"

Pampols: "Falló porque existió una deficiente percepción del riesgo, que se dio porque no hubo información y la formación era escasa"

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha compartido este jueves el testimonio de una víctima de la dana para criticar que el vicepresidente y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, dijera que "falló la autoprotección" el pasado 29 de octubre, día de la tragedia que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Durante su intervención en la sesión de control, Baldoví ha recalcado que en la dana "no fallaron las medidas de autoprotección de la población, sino este gobierno", en alusión a las palabras de Gan Pampols en un reciente desayuno informativo en Madrid cuando dijo que el 29 de octubre falló "algo que antes no fallaba, que es la autoprotección".

Dirigiéndose a Gan Pampols, presente en el hemiciclo, Baldoví ha leído un artículo escrito por una víctima que perdió a su yerno en la dana. Según el testimonio que ha compartido, esta mujer escribió: "Yo no tengo superpoderes. Mi yerno tampoco los tenía cuando la barrancada le pilló en el garaje. No caía ni una gota en su barrio, no entraba agua al garaje, los vecinos paseaban por la calle. Así que dejen de insultar a los muertos".

"¿De verdad piensa que 229 personas son culpables de haber muerto el 29 de octubre? -ha preguntado Baldoví a Gan Pampols-. Culpables son aquellos gobernantes que no estaban donde debían, que no sabían lo que tenían que hacer ante la barrancada teniendo medios ".

El síndic de Compromís ha añadido que la persona de la que ha compartido su testimonio rechaza acudir a "ningún homenaje a las víctimas" en el que esté presente Gan Pampols. "Cuando insulta a Rubén, me insulta a mí y a mi hija", ha leído.

Por todo ello, ha recalcado que "la negligencia no estaba en las víctimas, estaba en el Consell". "La mejor medida de autoprotección que podemos tomar los valencianos es que se vayan a casa todos", ha abundado.

Posteriormente, en el turno de réplica del Consell a una pregunta del diputado de Compromís Carles Esteve sobre sanidad, el vicepresidente ha tomado la palabra para decir a Baldoví: "No sé si es la mala fe o la ignorancia la que habla por usted al utilizar un artículo de una víctima".

"TRES SEGUNDOS"

Gan Pampols, que dejará el Consell a principios de noviembre en la anunciada remodelación de gobierno, ha lamentado que se hayan "extraído tres segundos" de su intervención en el desayuno en el que habló de la autoprotección, cuando ha destacado que en "la primera parte" de ese acto habló de las víctimas.

En este momento, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, se ha dirigido al vicepresidente para indicarle que debía responder al diputado Carles Esteve y no a Baldoví, tras lo que se ha escuchado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, recomendar a Gan Pampols que dijera "lo mismo" sin mencionar al síndic.

El conseller para la Recuperación ha continuado exponiendo que la autoprotección, que "tiene que ver muchísimo con la salud mental", es la suma de tres factores: "información general y específica, formación y capacidad de actuación", de las que "de las dos primeras se obtiene la capacidad de gestión del riesgo".

Y ha recalcado: "Claro que falló la autoprotección porque existió una deficiente percepción del riesgo, que se dio porque no hubo información y la formación era escasa". Además, ha indicado a Compromís que "ese plan de anticipación que no se han leído" elaborado por el Consell "habla de las tres cosas y se insiste en las tres cosas".