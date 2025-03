Compromís cree que "el cerco se estrecha en torno a Mazón" tras el "contundente" auto de la jueza de la dana

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, considera que "el cerco se está estrechando en torno al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tras el "absolutamente contundente" auto de la jueza que investiga la gestión de la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Así lo manifiesta, en declaraciones remitidas a los medios, después de que la jueza en dos autos notificados este lunes a las partes personadas en el procedimiento haya acordado citar a declarar como investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, al tiempo que lo ha rechazado respecto a Mazón sin perjuicio de que él pueda solicitarlo voluntariamente.

Baldoví destaca que esta resolución "desmonta una por una todas las argumentaciones falsas que hasta ahora ha hecho el Partido Popular": "No había una falta de información. Si ayuntamientos como el de Alzira, gobernado por Compromís, el de Cullera del PSOE o el de Sollana del PP decretaron el cierre de las aulas o el cierre de los colegios es porque sí que había información".

"La jueza está diciendo aquello que pensábamos todos desde el primer día: Teníamos información, la estábamos viendo en casa, escuchando en las radios toda la mañana, la estábamos viendo en las noticias del mediodía y lo que no entendemos a día de hoy es porque se convocó el Cecopi a las cinco de la tarde cuando ya había pueblos inundados, cuando ya se sabía que se estaba desbordando, cuando ya había desaparecidos, cuando ya se habían producido rescates. Lo que no entendemos nadie es porque se mandó una alarma cuando ya había personas que se estaban ahogando", expone.

Ante esta situación, Baldoví afirma que los valencianos no entienden "cómo con este auto tan contundente Mazón aún no ha presentado su dimisión" o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no le ha exigido que dimita". "Por su negligencia, por su falta de actuación, por su mediocridad y su incompetencia hubo muertos", recalca.

A su juicio, la jueza va "por el buen camino" y "al final, alguien tendrá que pagar por la incompetencia, por la negligencia, por no avisar a los valencianos, que hubieran podido salvar su vida si no se hubiera producido una alarma tan tarde".