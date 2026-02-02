Compromís cree que el PP debe expulsar a la edil que insultó a Sánchez: "No podemos permitir que la política sea esto"

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que el PP debe expulsar y pedirle el acta a la concejala de Vallanca (Valencia) Belén Navarro por haber insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de partido celebrado este domingo en Teruel. "No podemos permitir que la política sea esto, sea gente que va a otro sitio a insultar solo por insultar", ha argumentado.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, después de que a última hora de este domingo la edil pidiera disculpas por su comportamiento. "La crítica política es legítima; el insulto, no", reconoció. Sin embargo, para Baldoví, "si no fuera porque es dramático, es para ponerse a reír".

El portavoz parlamentario de Compromís ha replicado a la concejala, tras afirmar esta que pronunció las palabras 'hijo de puta' dirigidas hacia el presidente del Gobierno "de manera espontánea", que precisamente espontáneo "es que una señora coja un domingo por la mañana al coche, se haga 55 kilómetros, entre en un mitin que no es el de su partido, escuche a los otros intervinientes y espere justamente a cuando llega el presidente del Gobierno". "En fin, hace un poco de risa las excusas", ha añadido.

No obstante, Baldoví ha sostenido que este tipo de situaciones son "fruto de una manera de entender la política que ha puesto de moda el PP" y ha hecho hincapié en que "la primera que insultó llamando 'hijo de puta' al presidente del Gobierno fue la presidenta --de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz-- Ayuso".

"Todas esas risas con el 'me gusta la fruta' lo que están propiciando es este clima absolutamente irrespirable de gente que es capaz de dedicar un domingo por la mañana su tiempo libre a ir únicamente a chillarle y a insultar a un cargo público", ha lamentado.

ESTE CLIMA "SOLO PUEDE TRAER COSAS MALAS"

A su juicio, "esta manera de entender la política y de propiciar la política que hacen algunos, como el Partido Popular, como la señora Ayuso, como el señor --líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo, riéndole las gracias, no es lo más conveniente para una democracia moderna como la nuestra".

Y sobre si cree que las disculpas de la concejala son suficientes, Joan Baldoví ha asegurado que no y que el PP tendría que expulsarla y pedirle el acta. "No podemos permitir que la política sea esto, sea gente que va a otro sitio a insultar solo por insultar. Creo que este tipo de clima que se está generando solo puede traer cosas malas", ha advertido. Por ello, ha abogado por "cortarlo de raíz", por lo que el PP "tendría que pedirle el acta a esta concejala".