Compromís cree que los whatsapps de Catalá en la dana confirman que "Mazón buscaba salvar su cuello desde el primer día"

Archivo - El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y la alcaldesa de València, María José Catalá, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado que los mensajes de Whatsapps que se cruzaron la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón durante la dana demuestran que "desde el primer día, Mazón lo que buscaba era la manera de salvar su propio cuello" y que "no le importaban las muertes".

"La capacidad de indignación con un personaje como Mazón no se acaba nunca", ha aseverado a preguntas de los periodistas en Les Corts por estos mensajes incorporados al proceso judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. Los 'whatsapps' reflejan que el exjefe del Consell y actual diputado autonómico del PP auguraba a las 23.30 horas que iba a haber "muchos muertos".

Para Baldoví, los mensajes dejan claro "nuevamente que Mazón había mentido en algo tan serio como las víctimas cuando él dijo que hasta las cinco y media de la mañana no sabía que había fallecidos y, por contra, estaba enviándose 'whatsapps' con el alcaldesa de València a las once y veinte de la noche diciendo que iba a haber decenas de muertos".

"Demuestra lo que siempre hemos dicho: Mazón, desde el primer día, lo que estaba buscando era la manera de salvar su propio cuello. No le interesaba el dolor de las víctimas, no le interesaban las muertes: él solo estaba pendiente de salvarse él. Por tanto, nuevo momento para la indignación", ha aseverado.

El síndic de Compromís también ha valorado los mensajes del grupo de Whatsapp de los concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de València. En ese grupo, a las 21.51 horas del 29 de octubre de 2024, el edil de Policía Local, Jesús Carbonell, escribe: "Yo me pregunto si no tocaría pasar a nivel 3 y que nos ayuden". "Nivel 2 es porque se supone que podemos llegar. Y si no es así entonces va de suyo que pasemos a nivel 3. O nos caerá la del pulpo", añadió el concejal.

Son mensajes "interesantes", según Baldoví, porque "demuestran que sí que sabían que había una gran catástrofe y, por contra, la alcaldesa de València no tomó ninguna medida" preventiva al respecto para proteger a la población de la ciudad, donde se vieron afectadas las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo.