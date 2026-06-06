Compromís critica a Ayuntamiento y Generalitat tras la suspensión de Les Arts: "Es el resultado previsible"

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha censurado tanto al consistorio de la capital del Turia como a la Generalitat Valenciana tras anunciar el Festival de Les Arts la suspensión de los conciertos programados para este sábado. La organización ha avanzado que va a proceder a la devolución íntegra del saldo restante de las pulseras, del importe de las entradas de día del sábado, así como del 50 por ciento correspondiente de todos los tipos de abono: General, VIP y Golden VIP.

En un comunicado, Robles ha expresado su "solidaridad" con los artistas y personas afectadas que adquirieron la entrada para presenciar el certamen. Para la portavoz de la formación en el consistorio, estos "han sido víctimas de una mala organización que solo ha priorizado el beneficio económico".

Además, ha lamentado "una falta de soluciones adecuadas" por parte de un Ayuntamiento y una Generalitat "que se ha limitado a pasarse la pelota, evitando tomar decisiones hasta que la situación ha estallado". "Cuando los gobiernos no planifican, no dialogan y no toman decisiones, acaban pasando cosas como esta", ha indicado.

A su parecer, "lo que ha pasado es el resultado previsible de una irresponsabilidad acumulada de quienes por cálculo político querían nadar y guardar la ropa permitiendo un acontecimiento masivo sin garantizar que se dieran las garantías para que fuese viable". "El equipo de gobierno de PP y Vox ha gestionado este conflicto con total improvisación y falta de determinación", ha afeado.

Dicho esto, ha propuesto "abordar este debate de una vez con seriedad y sin demagogias" porque "el derecho al descanso del vecindario es un derecho fundamental que no puede continuar ignorándose, pero València es también una ciudad con una fuerte tradición musical, y la música en directo forma parte de su identidad".

Según Papi Robles, "el problema no es elegir entre una cosa o la otra; el problema es tener gobiernos incapaces de planificar, ordenar y hacer compatibles derechos y actividades que en otras muchas ciudades conviven con normalidad". "El fracaso del Festival de les Arts es, sobre todo, el fracaso de un gobierno que ha renunciado a gobernar", ha apostillado.

SENTENCIA

El pasado mes de marzo se conoció la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València plaza número 8 que ordenó al Ayuntamiento de la capital adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas --la del Umbracle-- o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral.

Pese a las medidas adoptadas por la organización, finalmente CACSA ha cancelado la sesión del sábado del festival tras "en tanto en cuanto no se dé cumplimiento a los requerimientos previstos en la resolución del Ayuntamiento de València y sin perjuicio de las eventuales decisiones que en materia de orden público pudiera adoptarse por la autoridad pública competente" y, después de recibir a las 14.51 horas de este sábado la resolución del Ayuntamiento de Valencia, se indica "ordenar al promotor del Festival de Les Arts 2026, así como a CACSA, para que procedan a la suspensión inmediata del funcionamiento de las fuentes sonoras perturbadoras en los tres escenarios hasta que sean corregidas las deficiencias existentes, de acuerdo con los antecedentes y consideraciones precedentes".

Asimismo, CACSA ha adoptado este decisión tras haber sido informada a las 14.49 horas de este sábado por parte de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana de que se ha constatado "'in situ', algunas irregularidades relativas al límite legal de sonido establecido".

En la resolución, consultada por Europa Press, consta que en el contrato formalizado entre CACSA y los promotores existía una cláusula en la que se determinaba que en caso de que durante la celebración del evento, la autoridad competente levantara acta, "CACSA podrá a su sola discreción y en su caso a cancelar la segunda jornada del evento".

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento no tiene potestad para ordenar la suspensión del festival y, en este caso, lo que ha hecho es cumplir con lo acordado por un juez que determinó que se adoptaran medidas para impedir que se vulnerara el derecho a la intimidad de los vecinos. En todo caso, insisten fuentes municipales que el ayuntamiento se ha limitado a cumplir la sentencia que dictó un juez.