Compromís critica que los Conciertos de Viveros pierden un 40% de público en tres años y siguen "hundiéndose" - REMITIDA COMPROMÍS

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha criticado que los Conciertos de Viveros, incluidos en la programación de la Fira de Juliol, "han perdido un 40% de público" en tres años y siguen "hundiéndose".

El concejal de la coalición Pere Fuset denuncia, en un comunicado, "que el gobierno de PP y Vox ha estado escondiendo los datos reales de los conciertos, que solo se han conocido ahora porque el Síndic de Greuges ha exigido facilitarlos de acuerdo con las leyes".

Según los datos "oficiales" citados por Compromís y remitidos por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, en manos de Vox, la edición de 2026 han registrado "únicamente" 33.626 entradas vendidas, "una cifra que confirma un desplome de cerca del 40% respecto a 2023, último ciclo programado por Compromís, cuando el ciclo superó los 55.000 asistentes".

"Cómo sospechábamos, el gobierno de María José Catalá ha escondido estos datos para ocultar el fracaso de su política cultural, cargada de censura y sectarismo", asevera Fuset, quien considera que los datos "son un apunte más de la decadencia a la que han llevado una Feria que ya no es Grande ni de València a pesar de gastarse más de 2.000.000 de euros en ella, la mitad en contratos a dedo".

El edil ha advertido, además, que los datos facilitados presentan "dudas": "No podemos dejar de sospechar que, después de hacer una nota oficial de balance sin cifras y esperarse en agosto para darlos cuánto mucha gente está de vacaciones, los datos puedan estar maquilladas para intentar disimular un mayor desastre", ha señalado.

De la lectura de los datos para cada uno de los conciertos se comprueba que sólo en dos ocasiones de los 18 conciertos programados, se vendieron entradas suficientes para llenar el recinto, y en los otros dos conciertos más concurridos se vendieron prácticamente la mitad de las 5.000 entradas a la venta. El resto de los conciertos vendieron muy por debajo del aforo, de hecho, la media de los conciertos está solo en el 35%, y en al menos cuatro casos no se llegó a las 1.000 entradas vendidas, con conciertos donde apenas superaron la cifra de 500, un 10% del aforo.

PESO DE LAS INVITACIONES

A esta situación se suma el aumento del peso de las invitaciones: más de 4.000 accesos a los Conciertos de Vivers corresponden a personas invitadas, un hecho que para Compromís corresponde a "una estrategia para intentar maquillar la escasa asistencia a unos conciertos que PP y VOX han llevado a la decadencia más absoluta".

Fuset ha vinculado directamente "el desplome de las cifras con el cambio de modelo cultural impulsado por el gobierno de Catalá". "Han sustituido un modelo de éxito, plural y arraigado en la ciudad, por un modelo ideológico, excluyente y sectario, absolutamente impropio de una supuesta Music City. Cuando censuras y recortas la cultura, el público también desaparece", ha considerado.

En este sentido, el concejal de Compromís ha denunciado de nuevo la censura total del PP y Vox a la música en valenciano de los escenarios de Vivers. "No solo han vuelto a vetar el valenciano, también han excluido casi completamente a los artistas valencianos que cantan en otras lenguas y que conectaban con el público local."

Fuset ha recordado que, en ediciones anteriores programadas por Compromís, muchos grupos valencianos conseguían hacer "sold out" con plenos absolutos, en contraste con "cancelaciones como la de Bertín Osborne que se ha repetido este año con Septeto Carey, donde un correo de los promotores confesaba que sólo se habían vendido 100 entradas".

Fuset lamenta que a la "censura y el recorte" de diversidad también se sume "una política de precios públicos muy elevados que no es propia de conciertos cofinanciados por el Ayuntamiento. Si a esta realidad le sumas la total desaparición de los conciertos gratuitos que antes se programaban a la Gran Feria de València, la realidad es que con Catalá, en València la música se paga cara y se apaga".

Por último, ha remarcado que esta deriva no es casual sino estructural puesto que, en su opinión, "están convirtiendo València en un desierto cultural con menos diversidad, menos música propia y menos público". "Más propaganda y más censura, pero menos cultura y la voluntad clara de esconder la realidad mientras hablan de un gran éxito en notas de prensa oficiales tan manipuladas que dan vergüenza", ha concluido.