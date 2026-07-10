Compromís da por hecho que el PP aceptará la prioridad nacional de Vox y estudiará si es anticonstitucional

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, señala al síndic de Vox, José Mª Llanos, en un pleno - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha augurado que "el PP acabará cediendo a las exigencias de Vox" en las enmiendas de este último grupo que piden incluir lo que denominan "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda y a ayudas públicas en la Comunitat Valenciana, así como en el resto de peticiones de los de Abascal en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026.

Es por eso que Baldoví ha advertido que la coalición valencianista estudiará la "anticonstitucionalidad" de las enmiendas sobre la "prioridad nacional" y, a partir ahí, se planteará si adoptar alguna medida.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en Les Corts, un día después de que Vox registrara sus enmiendas a la ley de acompañamiento. Entre ellas, este grupo pide incorporar la "prioridad nacional" al sistema de baremación para el acceso a vivienda de protección pública (VPP) e incluir este principio en las leyes de Servicios Sociales y de la Renta Valenciana de Inclusión, estableciendo la obligación de que la Generalitat desarrolle reglamentariamente este principio.

Otras de las enmiendas de Vox consisten en endurecer la política migratoria, como limitar medidas de integración y prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, proteger "el derecho a la vida del no nacido", reforzar la "neutralidad ideológica" de los centros educativos, eliminar referencias a "la ideología de género" o aprobar una reducción generalizada del IRPF junto a una bajada del 5% en todas las tasas de caza.

"El resultado del pleno de la próxima semana lo sabemos perfectamente: el Partido Popular acabará cediendo a las demandas de Vox porque tenemos un 'president' débil, un 'president' que lo único que le importa es básicamente ser el candidato del PP a las próximas elecciones", ha aseverado Baldoví, quien ha añadido que el resultado será "el mismo que en otros sitios" donde PP y Vox han llegado a acuerdos de gobierno.

Según ha argumentado, las enmiendas de Vox no suponen "ninguna sorpresa", ya que las ha relacionado con su modelo de "extremismo, odio y, en definitiva, de atacar derechos de las personas LGTBI, atacar a la igualdad de género entre hombres y mujeres y atacar la diversidad". También ha criticado que quieran "perdonar más dinero" en el impuesto de patrimonio que pagan "los más ricos" y se ha preguntado "de dónde piensan recortar esos cien millones de euros".

Por contra, ha retado a Vox a posicionarse en las enmiendas de Compromís a la ley de acompañamiento que piden quitar todos los privilegios al 'expresident' de la Generalitat y actual diputado del PP en Les Corts Carlos Mazón, con el objetivo de "quitarle el 'pisito', los asesores y el chófer".

Baldoví ha recordado que las enmiendas de Compromís buscan reducir en un 25% el número de altos cargos del Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca --"eso que llaman grasa política"-- y destinar 200 millones de euros a los servicios públicos valencianos, "lo que ellos pretenden debilitar".

Sobre las enmiendas del PP a la ley de acompañamiento, ha advertido que buscan reformar la ley de publicidad institucional para "poder hacer autobombo sin que nadie les pueda decir nada" y seguir "ese camino que iniciaron hace tiempo de privatización de los servicios sociales, al permitir que las empresas privadas asuman cada vez más parte de la asistencia".