Compromís denuncia el "abandono" del templete del parque Ribalta de Castelló y pide una actuación "urgente"

Pau Sancho delante del templete del parque Ribalta - COMPROMÍS

CASTELLÓ 16 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Grupo Municipal de Compromís por Castellón ha denunciado el "grave" estado de conservación del templete del parque Ribalta y ha exigido al gobierno de Begoña Carrasco una actuación "urgente" para restaurar este elemento patrimonial, catalogado dentro del conjunto del parque Ribalta, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Durante una visita al espacio, el portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha constatado el "deterioro" que presenta el edificio, con escalones fracturados, pasamanos oxidados y rotos, humedades, grietas, desprendimientos del revestimiento y "una imagen general de abandono" que, según ha denunciado, "es incompatible con la protección que merece un espacio patrimonial de este valor".

"El Ayuntamiento tiene el templete del parque Ribalta en un estado lamentable. Hay desprendimientos, la pintura está en muy mal estado, muchos escalones están rotos, los pasamanos están deteriorados, hay humedades y las reparaciones puntuales de pintadas han convertido las paredes en un auténtico collage", ha afirmado Sancho.

El concejal ha recordado que el parque Ribalta es un Bien de Interés Cultural y que, por tanto, su conservación debería ser una "prioridad" para el gobierno municipal. "Estamos hablando de uno de los espacios más emblemáticos de Castelló. Mantener el templete en estas condiciones solo demuestra la desidia de la concejala María España y del gobierno de Begoña Carrasco hacia nuestro patrimonio", ha señalado.

Sancho también ha advertido de que "el deterioro continuado puede complicar todavía más cualquier intervención futura". "Cualquier actuación sobre un Bien de Interés Cultural requiere autorización de Patrimonio y unos procedimientos administrativos que no son inmediatos. Precisamente por eso es incomprensible que se haya dejado llegar el templete a esta situación, porque cada día que pasa el coste de la rehabilitación será mayor", ha dicho.

Compromís reclama al gobierno de PP y Vox que encargue "de manera inmediata" una inspección técnica del estado del templete, redacte el proyecto de rehabilitación necesario y ejecute las actuaciones de conservación "con la máxima celeridad para garantizar tanto la seguridad de las personas usuarias como la preservación de un elemento patrimonial singular de la ciudad".

"Quien tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio debería ser la primera interesada en mantenerlo en unas condiciones óptimas. Lo que vemos hoy es todo lo contrario: abandono, falta de mantenimiento y una absoluta falta de sensibilidad hacia el patrimonio de Castelló", ha concluido Sancho