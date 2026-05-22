Compromís denuncia que Catalá "oculta" la contaminación de València y que 9 de cada 10 sensores superan límites de la UE

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el concejal Giuseppe Grezzi denuncian los niveles de contaminación de la ciudad - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha publicado este viernes datos de contaminación atmosférica y acústica en la ciudad y ha denunciado que nueve de cada diez sensores superan los límites legales marcados por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), relacionado con el tráfico rodado.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, y el concejal Giuseppe Grezzi han acusado al equipo de gobierno municipal y a la alcaldesa de València, María José Catalá, de "ocultar" los datos que arrojan los sensores instalados durante el anterior mandato de la coalición valenciana junto al PSPV.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, Papi Robles ha defendido el "derecho a la salud y también a acceder a la información sobre cuál es el aire que respiramos, los niveles de ruido que soportamos y la calidad del agua que bebemos".

En concreto, Compromís ha expuesto que en la pasada legíslatura se instalaron sensores "a pie de calle" integrados en parquímetros para medir contaminantes como el NO2, las partículas PM2.5 y el ruido ambiental en distintos puntos de la ciudad, adicionalmente a la red de estaciones que atiende las exigencias de la UE para medir valores alejados de focos directos de contaminación.

La coalición ha criticado que el actual gobierno municipal de PP y Vox no hace públicos los datos de estos sensores que se instalaron y que, cuando Compromís los solicitó formalmente, entregaron más de 25 millones de líneas repartidas en distintos documentos. "Hay dos maneras de desinformar: no dar acceso a la información y ahogarte en líneas y lineas de información para que no llegues a ninguna conclusión", ha comentado Robles.

"SITUACIÓN CRÍTICA"

No obstante, Compromís ha elaborado un mapa interactivo con estos datos, accesible para la ciudadanía, que refleja que 30 de los 33 sensores calibrados superan los 50 microgramos por metro cúbico de NO2, por encima del límite legal europeo de 40 microgramos por metro cúbico.

"Nueve de cada diez sensores superan el límite marcado por la UE, estamos en una situación crítica", han advertido los ediles, antes de detallar que entre los puntos con peores registros destacan la calle Bailén, la avenida Pío XII y la calle Jerónimo Muñoz.

Respecto a las partículas PM2.5, consideradas especialmente perjudiciales para la salud por su capacidad de penetrar en pulmones y sistema cardiovascular, la mitad de los sensores analizados registran valores superiores a 35 microgramos por metro cúbico, por encima del umbral legal europeo de 25 microgramos por metro cúbico. Los datos más elevados se localizan en la avenida del Profesor López Piñero, Joaquín Costa y la calle Brasil.

En materia de ruido, Compromís ha alertado de que tres de cada cuatro sensores registran habitualmente niveles superiores a 75 decibelios, valores que, según la Organización Mundial de la Salud, comportan efectos sobre la salud y obligan a las administraciones a actuar. De los 42 sensores, solo nueve están por debajo de los límites establecidos. Las mediciones más altas corresponden a la avenida Pío XII, la calle Jesús y la avenida Tres Cruces.

"Estas son las cifras que están intentando esconder", con las que "queda clarísimo que el mapa que tenemos de la calidad ambiental en la ciudad de València es un desastre" y que "ponen sobre la mesa por qué se deberían poner medidas estrictas que no quieren poner", han denunciado los responsables de Compromís

Compromís ha incidido en que los datos coinciden además con la percepción ciudadana recogida por el propio Barómetro Municipal del Ayuntamiento. Distritos como Algirós, Pla del Real, Campanar y l'Eixample concentran los peores índices de satisfacción con la gestión del tráfico y el ruido, y l'Eixample destaca como el distrito donde más vecinos identifican espontáneamente la contaminación como uno de los principales problemas de su barrio.

"Si esta información hubiera sido pública desde el principio, seguramente el debate sobre la Zona de Bajas Emisiones sería hoy muy diferente", ha apuntado Grezzi, quien ha acusado al gobierno municipal de "esconder una realidad incómoda mientras aumenta el tráfico y empeora la calidad ambiental de la ciudad".

Grezzi y Robles han reclamado la publicación inmediata y en tiempo real de todos los datos de los sensores; planes específicos de reducción de tráfico en las calles con mayores niveles de contaminación; y un plan municipal de adaptación a la nueva directiva europea de calidad del aire, que endurecerá los límites legales a partir de 2030.

Si la ciudad no se adapta a esta directiva europea, "acabaremos con sanciones y perdiendo subvenciones como en la zona de bajas emisiones", ha advertido Robles, antes de reprochar a Catalá que "prefiere mantener su silla de alcaldesa de la mano de Vox que solucionar los problemas de la ciudad de València".