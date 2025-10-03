Compromís denuncia que su diputado Juan Bordera sigue "secuestrado por Israel" y exige al Gobierno que reaccione

Archivo - Los activistas Juan Bordera y Rosa de Falastin durante una rueda de prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís denuncia que su diputado en Les Corts Juan Bordera "continúa secuestrado por el gobierno de Israel" tras haber sido asaltado en aguas internacionales en uno de los barcos de la flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza. Ante esta situación, exige al Gobierno de España que "reaccione duramente" contra Israel, ya que asegura que a este parlamentario "no se le está permitiendo todavía la atención consular".

El pasado miércoles por la noche, Compromís condenó la "detención arbitraria" de Juan Bordera tras la intercepción israelí de al menos tres barcos de la Sumut Global Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a Gaza, minutos después de que esta denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia.

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro tacha de "absoluta vergüenza" que a Bordera "no se le ha permitido todavía recibir la asistencia consular, la entrevista que le corresponde por derecho". "Dicen que será a lo largo del día, pero la realidad es que será después de 24 horas desde que se produjo el secuestro", señala.

La también diputada en Les Corts denuncia "la campaña de desinformación y desprestigio que está llevando a cabo el gobierno de Israel con la colaboración presupuestaria del Partido Popular y Vox, bromeando sobre los derechos humanos, bromeando sobre la masacre que está sufriendo el pueblo palestino": "Es absolutamente vergonzoso que esta gente esté dirigiendo tanto la Comunitat Valenciana como otros espacios".

Además, la portavoz valencianista asegura que la presidencia de Les Corts, que ostenta Llanos Massó (Vox), "todavía no ha reaccionado a su obligación de llevar a cabo tareas de apoyo institucional y de defensa de Juan Bordera", como pidió Compromís este jueves en base al reglamento de la cámara autonómica.

A su juicio, esto demuestra que "el supuesto patriotismo del Partido Popular y Vox se agota cuando se trata de personas que no piensan como ellos o que no encajan en sus objetivos económicos, como es el caso de defender al pueblo palestino".