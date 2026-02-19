Compromís denuncia en Fiscalía una "subrogación encubierta" de trabajadores del Consorcio Valencia 2007

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción una "subrogación encubierta" de "varios trabajadores del Consorcio Valencia 2007 hacia otras instituciones públicas", lo que considera que constituyen delitos de prevaricación y tráfico de influencias "al detectar siete procesos coordinados entre el Ayuntamiento y el Puerto para favorecer a personas determinadas", según ha informado este grupo municipal en un comunicado.

La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha trasladado al ministerio público "una serie de maniobras administrativas que habrían servido para orquestar" esa "subrogación encubierta". Robles ha planteado que "se han detectado, al menos, siete procedimientos activados de forma paralela y concertada entre el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria (APV) para situar a personas con nombres y apellidos en puestos directivos creados prácticamente a medida".

La edil ha considerado que "todo indica" que se está "ante un caso de manual de uso partidista de las instituciones" en el que, según ha dicho, la alcaldesa María José Catalá (PP) "habría actuado como colocadora de puestos de trabajo para personal de su confianza mientras el Consorcio se encontraba en pleno proceso de liquidación".

Papi Robles ha señalado que "no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de València lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando las mismas personas que ya habían sido señaladas en actas notariales, incluso antes de que se resolvieran los concursos".

El escrito presentado por Compromís ante la Fiscalía detalla "cómo la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Visit València abrieron plazas con requisitos muy restrictivos que, presuntamente, buscaban evitar la libre concurrencia y beneficiar a candidatos concretos", ha concretado este grupo municipal.

Su portavoz ha manifestado que "la Intervención General del Estado (IGAE) ya habría advertido en un informe reciente de que la gestión de estas plazas ha sido deficiente" y de que "se han utilizado criterios que podrían vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

"Acudimos a la Fiscalía Anticorrupción porque no vamos a permitir que Catalá recupere las prácticas más oscuras del clientelismo histórico del PP. Hemos detectado un presunto entramado de siete procesos selectivos concertados entre el Ayuntamiento y el Puerto para recolocar a dedo al personal del Consorcio Valencia 2007. Y no lo decimos nosotros, lo dice incluso la propia Intervención del Estado, ha expuesto la edil.

"PRUEBA DEL ALGODÓN"

Robles, que ha remarcado que "se ha acabado el tiempo de las puertas de atrás y los vestidos a medida pagados por todos los valencianos", ha afirmado que ese informe es "la prueba del algodón" que "confirma que la administración de Catalá habría recortado el derecho de cualquier ciudadano a optar a un puesto público en favor de privilegios para unos pocos".

La edil ha aseverado que "mientras miles de valencianos y valencianas se esfuerzan por aprobar una oposición con esfuerzo y transparencia, el gobierno del PP --y de Vox-- parece haber instaurado una puerta trasera para sus intereses".

La representante de Compromís ha calificado de "escandaloso" que "las funciones de algunas plazas incluyeran expresamente tareas relacionadas con la liquidación del ente del que procedían los candidatos" y ha hablado de "un traje a medida que no se sostiene por ningún lado".

Compromís ha añadido que "el liderazgo de Catalá se basa en la imposición y el favoritismo" y ha confiado en que "la justicia actúe con celeridad para esclarecer quién dio las órdenes de activar estos siete procesos selectivos bajo sospecha".

"EMBARRARLO TODO"

Desde el equipo de gobierno, el concejal portavoz, Juan Carlos Caballero, ha señalado, preguntado por esta denuncia, que se está "ante la política de intentar embarrarlo todo".

"Cuando las cosas funcionan, cuando las cosas van bien y cuando hay una alcaldesa preocupada y ocupada por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de València, Partido Socialista y Compromís no tienen otra cosa que hacer que intentar embarrar el terreno político", ha indicado tras presidir la Junta Local de Protección Civil de València con motivo de las Fallas 2026.

"Están en su derecho de denunciar cualquier cosa", ha añadido el concejal, también portavoz del PP en el Ayuntamiento.