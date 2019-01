Compromís denuncia pintadas en la casa del alcalde de l'Alcúdia de Crespins

COMPROMÍS PER L'ALCÚDIA DE CRESPINS

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La agrupación local de Compromís en l'Alcúdia de Crespins (Valencia) ha denunciado un "ataque" con pintadas a la casa del alcalde de la localidad y portavoz de esta formación, Pepe Garrigós.

Mediante un comunicado han condenado el ataque y le han mostrado "toda la solidaridad". "No es la primera vez que los intolerantes y los enemigos de la democracia muestran su cara más fea en nuestro pueblo, ni la primera que las propiedades de personas relacionadas con Compromís son atacadas", han explicado.

"Solo tenemos un mensaje para estos totalitarios antidemocráticos: Si vuestros únicos argumentos son el miedo y la agresión, no tenéis nada. No nos dais miedo y no dejaremos que encerréis a nuestro pueblo en la cárcel de vuestra intolerancia", han manifestado.

Desde la formación han denunciado que este ataque "se suma a una larga lista que incluye actos vandálicos, acoso en las redes sociales y la difusión pública de noticias falsas" sobre miembros de Compromís en esta localidad de la Costera.