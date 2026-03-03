Compromís denuncia plagas de ratas, instalaciones deficientes y "colapso" en centros de servicios sociales del Consell

Compromís radiografía la situación de servicios sociales: plagas de ratas, instalaciones deficientes y "falsas promesas" - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado este martes lo que ha calificado de "radiografía" de la situación de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana tras casi tres años de gobierno del PP y ha denunciado su "desmantelamiento" y "colapso", con casos de plagas de ratas, cucarachas y hormigas e instalaciones "deficientes" en centros de mayores, para personas con discapacidad y de menores. Además, ha reprochado al Consell sus "falsas promesas" al respecto.

Así lo han puesto de manifiesto el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y los diputados Nathalie Torres y Francesc Roig, en una rueda de prensa en la sede de la coalición en València, en la que han presentado el portal web 'senseserveissocials.compromis.net' para que las personas afectadas puedan denunciar estas situaciones.

Baldoví ha sostenido que tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat "la vida sigue igual" con su sucesor al frente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido de que el "desmantelamiento" de los servicios sociales "continúa" con el "heredero" y ha resumido los tres años de gobierno 'popular' en un "desastre" para este sector.

Así, ha denunciado que la lista de espera para la dependencia se sitúa en 10 meses, por lo que existen "muchos casos" en los que supera el año, así como que el Consell mantiene siete residencias o centros de día para mayores con obras "paralizadas". Mientras, otros 12 centros presentan "condiciones infrahumanas".

En este punto, ha mostrado tres imágenes para mostrar el estado de algunos centros, una de ellas con una "plaga de ratas", otra con una de hormigas en una cama y otra con una instalación eléctrica "en mal estado" y con espacios "que se inundan con las lluvias". Todo ello, mientras sufren "calores sofocantes en verano" y sus trabajadores "no cobran". "Ese es el modelo del PP", ha señalado, para seguidamente calificar de "criminal" la gestión del Gobierno valenciano, "que está jugando con la vida de la gente más vulnerable". Frente a ello, ha defendido el modelo "absolutamente contrario" de Compromís.

SUSANA CAMARERO, "FAMOSA EN EL MUNDO ENTERO"

De su lado, Nathalie Torres ha señalado que estas situaciones y cifras "no aparecen de la nada" y ha incidido en que esta línea de trabajo que "hereda" la actual consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, tiene "nombres y apellidos" y son los de Susana Camarero, "famosa en el mundo entero pero no por su gestión impecable, sino nefasta", la anterior titular de este departamento y actual vicepresidenta primera y consellera de Igualdad y Vivienda.

Sobre las lista de espera para la dependencia, ha desvelado el caso de una mujer de Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana, que "lleva esperando 15 meses a que le reconozcan el grado 3" mientras la Generalitat "está haciendo caja": con el grado 1 que tiene reconocido recibe 455 euros pero con el 3 serían 745, por lo que son 290 euros "los que deja de cobrar" y, "multiplicado por 15, son 4.350 euros".

Sin embargo, para Torres el "desastre" de la gestión del Consell no es solo el reconocimiento de los grados, sino también la propia lista de espera, donde ha acusado a la Generalitat de hacer "trampas" con las cifras, "diciendo que está en 14.000 personas cuando son más de 17.000", algunas de las cuales no obtienen "ninguna respuesta" de la Conselleria. "Ese es el panorama, un desastre sin paliativos", ha lamentado.

Además, ha advertido de la eliminación de los créditos ampliables, "por mucho que digan que no" desde la Generalitat, muestra de que cuando "se acaba el dinero, para el PP se acaban los derechos". Y ha deslizado que el Consell está "tomando decisiones para disuadir a futuros usuarios" de solicitar la dependencia.

En este punto, ha sostenido que el Consell ha "paralizado" la construcción de dos residencias y cinco centros de día para personas mayores dependientes que estaban proyectados y donde los ayuntamientos "lo tenían todo preparado" para iniciar las tramitaciones en el marco del Pla Convivint. "Camarero y Albalat han considerado que en esos pueblos no hacen falta", ha criticado, y ha calificado de "mentira" las "excusas" de la actual consellera.

En concreto, se trata de centros que se iban a ubicar en Sinarcas, Potries, Faura, Dénia, Xixona, Castalla y Altea, que se suman a otros ya terminados sin abrir en Alpuente, Casinos y Mislata.

También ha denunciado que la Conselleria "ha modificado el plan de infraestructuras para adjudicar un centro de día en la Vall d'Alba, municipio gobernado por la presidenta de la Diputación de Castellón", Marta Barrachina, y ha deslizado que la consellera Albalat ha manifestado "la conveniencia de construir un centro de día en Finestrat, donde era alcalde el 'president' de la Generalitat", Juanfran Pérez Llorca.

CONDICIONES "INFRAHUMANAS"

Mientras, Francesc Roig ha mostrado más fotografías para denunciar el estado de 12 centros de menores y para personas con discapacidad, con "plagas de ratas, hormigas y cucarachas", habitaciones "inundadas" y condiciones "infrahumanas". Además, ha mencionado que tienen conocimiento que en un centro de menores proporcionan orinales a los internos para que hagan sus necesidades en las habitaciones ante la falta de personal.

Respecto a menores, ha indicado que la situación es "insostenible" en nueve centros de la Comunitat Valenciana, seis de ellos en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante. Entre las situaciones "muy graves", ha asegurado que en algunos casos a los menores "los envían a participar en ruedas de reconocimiento de criminales, duermen en colchones deshechos y amontonados en habitaciones y no tienen ninguna dieta equilibrada".

En cuanto a centros de personas con discapacidad, Compromís ha denunciado públicamente y por vía parlamentaria los casos del CEEM de Bétera, el Centro Santa Faz de Alicante y el CEEM de Albocàsser. Este último permanece cerrado en estos momentos y las personas afectadas están de forma provisional distribuidas en Borriana y Castelló. "¿De qué van? ¿A qué están jugando?", ha preguntado al Consell.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En este contexto, Compromís llevará al pleno de Les Corts de esta semana una propuesta para crear una comisión de investigación sobre las condiciones en las que viven personas mayores en residencias, centros de menores tutelados y centros de personas con discapacidad, así como las "nefastas" condiciones laborales de los trabajadores. "Es necesario que se aclare por qué la Generalitat comandada por el PP gira la cabeza y mantiene en unas condiciones infrahumanas a personas tan vulnerables", ha afirmado Roig, que ha confesado no esperar "nada" por parte del PP y Vox.

Frente a ello, la coalición ha defendido su modelo, que pasa por consolidar un sistema público valenciano de servicios sociales "universal, de calidad y con las personas en el centro", así como por cumplir los acuerdos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, "cuidar a quienes cuidan", construir centros "cerca de casa" y gestionar con "agilidad y transparencia" las nuevas prestaciones de la dependencia y los cambios de grado.