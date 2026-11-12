Compromís denuncia que la reforma de plaza del Ayuntamiento de València costará un 81% más por "los caprichos de Catalá"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, denuncia que el "sobrecoste" de la reforma de la plaza del Ayuntamiento- COMPROMÍS

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha advertido de que la reforma de la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad está presupuestada en 25 millones de euros, un 81 por ciento más de lo anunciado en diciembre del año pasado, y ha lamentado el "sobrecoste por los caprichos" de la alcaldesa de València, María José Catalá.

En concreto, según la coalición valenciana, la reforma de la plaza del Ayuntamiento costará 25.012.909,64 euros. Es la cifra que subraya que recoge el presupuesto del proyecto ejecutivo, firmado por el equipo redactor y fechado en septiembre de 2026, al que ha tenido acceso Compromís per València. El importe (20,7 millones sin IVA) es un 81% más que los 13,8 millones (11,4 sin IVA) que el gobierno de María José Catalá anunció el 9 de diciembre del año pasado, cuando presentó el anteproyecto.

Además, Compromís ha remarcado que Re-natura, el proyecto que ganó el concurso de ideas en 2022 y que Catalá "escondió en un cajón" al llegar a la Acaldía, tenía un presupuesto de 8,6 millones con IVA. "Aquellos 8,6 millones de euros seguramente hoy habrían aumentado por los costes de construcción, pero de 8,3 millones hasta 25 millones hay una auténtica barbaridad", ha criticado Robles en declaraciones a los medios este jueves.

La edil ha criticado que "Catalá ha contado los detalles que le interesaban de la plaza, que si la cerámica, los 'volaorets' o las pérgolas que, por cierto, rechazan las floristerías, y no hizo ninguna mención al coste" en la nota de prensa enviada esta semana sobre la reurbanización de la plaza, "curiosamente anunciada de nuevo en campaña electoral". "Ahora ya sabemos por qué", ha señalado.

"Nosotros denunciamos el sobrecoste de este capricho de Catalá, denunciamos también la ocultación de esta información, que pensamos que es importante y fundamental para saber cuál es la manera de gobernar que tiene Catalá y, además, la comparativa del aumento", ha señalado la portavoz, que insta a Catalá a que explique "por qué cuesta ahora el triple y por qué lo ha ocultado".

Compromís ha comparado el coste de esta actuación con otras obras previstas. La reurbanización de la plaza de Sant Agustí, la avenida del Oeste y la calle de Sant Vicent, aprobada en abril dentro del mismo Plan Valentia, tiene un presupuesto de 14,9 millones de euros para más de 30.000 metros cuadrados: 497 euros por metro frente a los 650 de la plaza del Ayuntamiento. Urbanizar el bulevar García Lorca se estima en 14,1 millones para 80.000 metros cuadrados.

"NO TIENE PRESUPUESTO PARA AYUDAS AL ALQUILER"

Papi Robles ha reprochado que "un Ayuntamiento que no tiene presupuesto para dar ayudas al alquiler a cerca de 550 familias que llevan esperándolas un año entero sí que tenga 25 millones de euros para gastarse en las ocurrencias de Catalá".

Para Compromís, el presupuesto de la actuación es "una auténtica barbaridad, sobre todo para una plaza que no innova nada y que mantiene el mismo tráfico por buena parte del espacio". "A la marca Valentia de Catalá lo que le falta es, precisamente, valentía para transformar. Cambiarlo todo para que todo siga igual, como hemos visto en Colón", ha lamentado.

EL ARBOLADO NUEVO REPRESENTA SOLO EL 0,5%

En este sentido, Compromís per València ha expuesto que, dentro del presupuesto para la reforma de la plaza del Ayuntamiento, el importe destinado al arbolado solo representa un 0,5 % del total, con 87.369 euros para 344 árboles nuevos:

Los firmes y pavimentos suman 6,97 millones de euros, el 40% del presupuesto de ejecución material, seguidos de las instalaciones, con 3,1 millones, y de las demoliciones, con 1,86. Toda la jardinería se queda en 502.750 euros, el 2,9%, y dentro de esa partida el arbolado supone 87.369 euros para 344 árboles nuevos: el 0,5% del total.

La concejala de Compromís ha criticado la diferencia entre el presupuesto para pavimento y el destinado a árboles, porque "por cada euro que Catalá pone en sombra, pone 80 en piedra". "Esta es la València gris que la señora Català persigue" y que "no va dar respuesta a los 40 grados que tenemos en verano", ha lamentado.

Compromís ha criticado que tampoco se gana espacio para los peatones y que "todas las propuestas del equipo redactor para reducir el paso de autobuses fueron rechazadas por el gobierno municipal".

La coalición valenciana también ha lamentado que el gobierno municipal no ha puesto fecha a las obras que, "en el mejor de los casos, no arrancarán hasta después de las Fallas de 2027", cuando el mandato estará agotado. "Todo tiene un tufo claro a electoralismo", lamenta la portavoz de Compromís.

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha señalado que el equipo redactor del proyecto de reurbanización de la Plaza del Ayuntamiento propone una ejecución de las obras en cuatro fases y un plazo global de 24 meses. En un comunicado, el equipo de gobierno ha detallado que el documento entregado al Ayuntamiento incluye un presupuesto de ejecución material de 17.371.282 euros, la estimación técnica a partir de la cual se elaborará el presupuesto de licitación con gastos generales, beneficio industrial e IVA.

Al respecto, desde Compromís han señalado que "tanto el porcentaje de gastos generales, como el beneficio industrial o el IVA son conceptos que no se pueden desligar de ningún presupuesto". "Los 17 millones son el coste de la obra antes de sumar lo que cobra la empresa y el IVA. Lo que pagarán los valencianos y las valencianas es lo que pone la última línea del presupuesto que firman los arquitectos: 25.012.909 euros". "Lo dice su documento, no Compromís", ha remarcado