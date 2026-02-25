Compromís desliga las decisiones sobre el futuro político de Oltra de su situación judicial: “Son caminos diferentes”

Archivo - La exvicepresidenta primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y exportavoz de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha desligado las decisiones que puedan tomar la coalición valencianista y la exvicepresidenta Mónica Oltra sobre su posible regreso a la política de su situación judicial, después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado abrirle juicio oral por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

“Son caminos diferentes y no tienen por qué obstaculizar las decisiones que tiene que tomar ella personalmente y los espacios políticos que corresponden”, ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntada por si sería arriesgado presentar a Oltra como candidata electoral a las puertas de un juicio oral o de una sentencia absolutoria o condenatoria.

Navarro –forma parte de Iniciativa, el partido de Compromís al que pertenece Oltra– ha defendido que “en unas circunstancia como estas” las decisiones tanto de la exconsellera de Igualdad como de la coalición no deben “estar condicionadas” por este proceso judicial.

Ha hecho hincapié en que la decisión de la Audiencia “no cambia nada” y la ha enmarcado en “una persecución política de la ultraderecha” contra Oltra, ya que ha recordado que los que plantearon recursos fueron la asociación Gobiérnate, “de una fundadora de Vox”, España 2000 y Vox. “Es bastante evidente de qué estamos hablando”, ha señalado.

Por tanto, ha asegurado que la valoración de Compromís es que la situación de Oltra “no ha cambiado en absoluto”, ya que consideran que hay “una interferencia” por parte de la justicia en lugar de ser “ciega” y portar “una venda para tomar decisiones sin ver a la persona sobre la que recaen”.

Tras recordar que se acordó el archivo de la causa tras más de dos años de investigación, Navarro ha lamentado que se mantenga “una persecución personal y política contra una persona que, además de ser compañera, simboliza el problema del estado de derecho en el que estamos: las decisiones, más que jurídicas, son políticas”.

Ha tachado de “absoluta vergüenza e infamia” el auto de la Audiencia porque, a su juicio, demuestra que “no vale para nada todo el trabajo de instrucción que siempre es clave en un proceso penal”. “Ha quedado claro que no hay absolutamente ningún indicio delictivo”, ha subrayado, y ha criticado que a los magistrados de la sección cuarta “les da absolutamente igual porque detrás hay una persona que se llama Mónica Oltra, ni más ni menos”.

Preguntada por las declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre que en el PPCV una persona en la situación de Oltra no sería candidata electoral, la portavoz de Compromís ha defendido que la exvicepresidenta “no debería haber dimitido como diputada porque estaba clarísimo que se trataba de un ‘lawfare’”.

"MÓNICA OLTRA SE PUEDE PRESENTAR A LO QUE QUIERA"

“Mónica Oltra se puede presentar a lo que quiera porque ha quedado meridianamente claro –ha abundado–. Se ha archivado tres veces y ha quedado claro que no hay nada: ningún indicio delictivo, sino decisiones políticas en el ámbito judicial. Eso es gravísimo”.

Respecto a si cree que se alargará el proceso, dado que falta año y medio para las elecciones autonómicas, ha señalado que “los tiempos de la justicia son complicados cuando quieren que sean complicados”, por lo que cree que “todos debemos reflexionar” sobre cómo se ha prolongado esta causa.