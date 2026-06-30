Compromís dice que las sentencias del TSJ sobre Edificant prueban que el PP "mentía para recortar obras" en los centros

Archivo - El diputado de Compromís Gerard Fullana. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha celebrado las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avalan las delegaciones de obras de Edificant a ayuntamientos realizadas por el Consell del Botànic en funciones. "Se demuestra que el PP mentía para recortar obras con cualquier pretexto".

Así lo ha aseverado el parlamentario de la coalición después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo haya dictado nueve sentencias en las que desestima otros tantos recursos interpuestos por la Generalitat para declarar lesiva la cesión de competencias de la Administración autonómica en favor de ayuntamientos como Burjassot, Mislata, Senyera o Casinos, entre otros, para realizar obras de mantenimiento en centros educativos, en el marco del Plan Edificant, informa el Alto Tribunal valenciano.

Los magistrados han dictaminado que esa delegación de competencias, que realizó el antiguo Consell del Botànic estando ya en funciones --y que en concreto firmó la exconsellera Raquel Tamarit, de Compromís--, sí podía ser acordada al tratarse de un "despacho ordinario de asuntos públicos".

En un comunicado, Gerard Fullana ha censurado que tanto el exconseler de Educación 'popular', José Antonio Rovira, que inició el procedimiento para declara lesivas las delegaciones de obras, como la actual, Carmen Ortí, "que lo ha mantenido hasta el final, son responsables de que el alumnado de 15 colegios e institutos en condiciones deplorables haya tenido que paralizar actuaciones durante tres años solo por querer ahorrarse 65 millones de euros".

"Esta sentencia debe marcar el fin de la trayectoria política tanto de Rovira como de Ortí; no pueden seguir ni un minuto más", ha reclamado.

"El gobierno del PP, con Mazón al frente, recortó entonces un 40% de la partida de Edificant en el presupuesto de 2024 y, como consecuencia, culminó un procedimiento de retirada de 15 obras por valor de 65 millones de euros en los municipios de Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Mislata, Borriol, Betxí y Benicarló", ha enumerado.

UN PROCESO "SIN PRECEDENTES"

El diputado de Compromís ha recordado que el gobierno valenciano "envió una carta anunciando un proceso sin precedentes de lesividad en la que advertía a los ayuntamientos de que, si no renunciaban voluntariamente a la obra, la Conselleria de Educación demandaría a la propia Conselleria de Educación para anular las obras que consideraba 'lesivas para la administración autonómica' y que 'no eran de interés público'".

"Sin embargo, en todos los casos el trámite de adhesión a Edificant había comenzado años antes y contaban con informes que acreditaban la necesidad urgente de llevar a cabo las actuaciones. La mayoría de los ayuntamientos optaron por recurrir la actuación de la Conselleria, mientras que una parte de ellos cedió ante la amenaza de la administración autonómica de impulsar un proceso judicial que se alargaría lo máximo posible. En ninguno de los ayuntamientos que renunciaron a Edificant por las amenazas del PP se ha completado siquiera la redacción del proyecto", hace notar Fullana.

En su opinión, con la sentencia del TSJCV "queda demostrada la legalidad de las obras aprobadas por el Botànic y los ayuntamientos que recurrieron recuperan desde hoy los fondos concedidos para construir los centros educativos".