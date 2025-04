Compromís espera que Pradas explique a la jueza qué habló el 29O con Mazón para no "eludir responsabilidades"

Baldoví acusa a Abascal de vender "tiempo político" al 'president' y de "insultar la memoria de las víctimas" de la dana

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha instado a la exconsellera de Interior Salomé Pradas a explicar en su declaración de este viernes ante la jueza que investiga la gestión de la dana "qué habló con Carlos Mazón ('president' de la Generalitat) en las conversaciones telefónicas que él dijo que mantuvieron" el pasado 29 de octubre.

"Estamos viendo cómo Mazón está intentando eludir responsabilidades y cargar todas las responsabilidades de lo que no hizo en Salomé Pradas", ha advertido en declaraciones a los medios en Les Corts, a las puertas de una semana clave en el proceso que investiga la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) ha citado a declarar como investigados el próximo 11 de abril tanto a Pradas como al exsecretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso. Se trata de las primeras citaciones como investigados que acuerda la instructora.

Baldoví ha destacado que la magistrada ya ha "demostrado que puede haber una justicia rápida, eficaz ágil y decente", al tiempo que ha emplazado a Pradas a decir la verdad sobre las llamadas que Mazón aseguró en un acto en Madrid que mantuvo con ella el 29O. "¿Qué es lo que le pedía? ¿Qué es lo que le decía?", se ha preguntado.

Además, ha exigido a Argüeso "que explique por qué no estaba ese día en el Centro de Coordinación de Emergencias y por qué apareció al día siguiente a las once de la mañana".

Por otro lado, el síndic de Compromís se ha referido a la visita de este domingo del líder de Vox, Santiago Abascal, para compartir una paella con simpatizantes. A su juicio, esta visita demuestra que "Abascal ha vendido tiempo político a Mazón" con el acuerdo entre PP y Vox para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para 2025.

Según ha denunciado, Mazón firma "lo que le ponga por delante" Vox para seguir aforado, "para seguir regalando contratos a empresas afines" y para ver si consigue llegar a esos cuatro años de 'president' y cobrar los 75.000 euros que le permitiría entrar en el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

LA "MISIÓN IMPOSIBLE" DE MAZÓN

Ahora bien, ha sostenido que es "una misión imposible" que Mazón quiera pretender "que todo vuelva a ser como antes". "Ya nada va a ser como antes, nadie quiere al señor Mazón", ha recalcado.

"Pero el precio de esa compraventa a Vox no lo pagará Mazón: lo pagarán los valencianos", ha avisado en alusión a las enmiendas presentadas por PP y Vox --"ese matrimonio de conveniencia"-- en Les Corts tanto a los presupuestos como a la ley de acompañamiento

Con estas enmiendas, Baldoví ha augurado que "van a volver los tiempos más oscuros" a la Comunitat Valenciana, al considerar que se trata de "recortes de derechos y libertades, prohibiciones y regalos a los más ricos". En el caso del PP, ha rechazado las "enmiendas que retallan en transparencia para impedir que la gente sepa cuáles son las listas de espera" o la derogación del decreto de tanteo y retracto para la compra de vivienda.

Sobre las enmiendas de Vox, aunque no le "sorprenden", ha denunciado que son "una auténtica barbaridad", centradas en "perdonar impuestos a los más ricos" o en "eliminar referencias a la lucha contra la violencia machista". Frente a ello ha garantizado que Compromís seguirá "combatiendo" estas propuestas.

También ha rechazado las declaraciones de este domingo de Abascal, al afirmar que "la primera de todas (las culpas por la dana) es la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez": "Abascal insulta la memoria de las víctimas porque sabemos que no se movilizaron todos los efectivos de bomberos en los días siguientes a la dana, y eso era una competencia de la Generalitat".

A esto ha sumado que "Mazón aún no ha aclarado dónde pasó esa tarde, ni por qué no estaba donde debía estar, ni por qué abandonó a los vecinos", además de recordar que "no llegó un aviso a tiempo que era competencia exclusiva de la Generalitat". "Me parece indignante que Abascal intente desviar el tiro y le regale ese tiempo a Mazón para decir 'así gobernaré yo por puro interés electoral'", ha aseverado.

DEFENSA DE LOS SECTORES VALENCIANOS ANTE LOS ARANCELES

Ante la crisis en el comercio internacional provocada por los aranceles aprobados por Estados Unidos, Baldoví ha avanzado que Compromís presentará una iniciativa en Les Corts para "dejar claro que los sectores valencianos están en contra de las políticas de Donald Trump, que castigan a nuestros agricultores, a nuestras empresas, como el calzado o el azulejo, a nuestro vino o a nuestro aceite".

Ha llamado a "desenmascarar a los auténticos palmeros de estas políticas, como Vox, y a mostrar todo el apoyo a los sectores productivos". Por contra, ha criticado las declaraciones de este lunes del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, al decir que el "problema" no hay que "buscarlo en Estados Unidos" sino que está "dentro" en el "prohibicionismo" del Gobierno de España y de la Unión Europea.

En su opinión, estas palabras "indignantes" suponen "un insulto a los agricultores y ganaderos y a la industria valenciana, que tiene vocación exportadora". También las ha relacionado con que el Consell de Mazón "compra todas las tesis de la extrema derecha para ganar tiempo".