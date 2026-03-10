Compromís, tras la extinción de comisión sobre sector público instrumental: "Era un espectáculo para generar titulares"

Comissió d'Investigació sobre les irregularitats comeses en el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana entre els anys 2016 i 2023 - José Cuéllar/Corts

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La síndica adjunta de Compromís en Les Corts Aitana Mas ha considerado que la extinción de la comisión de investigación en el parlamento valenciano sobre irregularidades en el sector público instrumental de la Generalitat durante el periodo de gobierno del Botànic (2016-2023) demuestra la "inoperancia" de sus impulsores: "Era un espectáculo montado por PP y Vox para generar titulares falsos".

La parlamentaria, en un comunicado, ha denunciado que el PP y Vox "vendieron la necesidad de esta comisión con grandes titulares y promesas de desvelar la verdad de irregularidades gravísimas durante los gobiernos del Botànic", pero, "después de más de dos años de existencia, la comisión ha quedado archivada demostrando la inoperancia de sus impulsores".

Así, ha apuntado que solo ha celebrado "dos reuniones en todo este tiempo, una de ellas para su constitución, sin ninguna comparecencia, sin informes ni conclusiones, y sin poder presentar ni siquiera un dictamen antes del plazo legal de 18 meses, que ha expirado hoy, 10 de marzo de 2026".

Según Mas, con ello "se demuestra que esto no era una investigación parlamentaria, era un espectáculo montado por PP y Vox para generar titulares falsos, sabiendo desde el principio que no tenían nada sólido". "Han hecho gastar tiempo, dinero y recursos públicos de Les Corts Valencianes para nada absolutamente. Han movilizado funcionarios, han ocupado espacio parlamentario y han intentado mantener viva la cortina de humo, solo con propaganda barata", ha reprochado.

A su juicio, con esta situación "se constata una vez más que el PP utiliza las instituciones para hacer puro partidismo y populismo". "Comisiones de investigación que sirven solo cuando y para lo que les conviene, la imposición de un cambio color del logo de la Generalitat Valenciana del rojo histórico al azul del PP, aguantar a Carlos Mazón aforado en el grupo parlamentario para no responder ante el juzgado de Catarroja por la negligente gestión de la dana", ha enumerado.

"UNA CONSTANTE DE EJEMPLOS"

Se trata, según la parlamentaria, de "una constante de ejemplos que evidencian el fracaso del PP al mando de la Generalitat Valenciana, una gestión marcada por la incompetencia, los recortes en servicios públicos, la carencia de proyecto y la opacidad creciente". Pero ha advertido de que todo ello está "encubierto por un Vox que se suma a esa manera de hacer, más preocupado para saber si el PP está cómodo y por mantener el gobierno a cualquier precio que por fiscalizar realmente la acción del gobierno".

"Su alianza no es de control ni de transparencia, sino de supervivencia mutua y de distracción constante", ha subrayado la portavoz adjunta de Compromís, que ha lamentado que, "mientras tanto, son los valencianos y las valencianas los que sufren las consecuencias de esta mala gestión diaria y la incapacidad para afrontar los problemas reales de la ciudadanía". "Esta comisión era solo una estrategia para desviar la atención de esto, de su propia incompetencia, de sus decisiones partidistas y de su incapacidad para gobernar para todos", ha concluido.