Acto central de Compromís-Front Valencia, en el Parque Oeste de València, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià se ha reivindicado como la "única" papeleta que defiende a los valencianos de cara a las elecciones generales del 29N y ha asegurado que el próximo domingo "nos jugamos muchísimo": "No es solo quién va a estar en La Moncloa. Nos jugamos si la democracia continúa en pie".

"Cuando el Partido Socialista habla de voto útil, es mentira. Si queremos políticas valientes, si queremos que los valencianos estén bien representados, si queremos que nuestro profesorado, que nuestros médicos, que nuestros niños, que la clase trabajadora, que todo el mundo esté bien representado, hace falta el voto a Compromís-Front Valencià. Nosotros sí que obligaremos al PSOE a hacer políticas valientes de verdad", han aseverado.

Así lo han manifestado los diferentes cabeza de lista de Compromís-Front Valencia de las tres circunscripciones, durante el acto central de campaña de la coalición de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que también han participado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la candidata a la Alcaldía de València, Mónica Oltra.

El mitín, que ha sido presentado por María Juan y se ha celebrado en el Parque del Oeste, en la capital del Turia, ha congregado a unas mil personas. Los candidatos han llegado al escenario entre vítores y aplausos del público mientras sonaba la canción 'A Tornallom', de la Gossa Sorda.

Durante el acto central de campaña de Compromís-Front València, las juventudes de Compromís han desplegado la gran pancarta con los rostros del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del 'expresident' de la Generalitat junto con la palabra 'Cómplices', que esta mañana había sido desplegada ante la Plaza de Toros de València, horas antes de la celebración en este espacio del mitin del Partido Popular.

La cabeza de lista por Valencia, Águeda Micó, ha pedido el voto para la coalición porque es el único "útil", al tiempo que ha asegurado que Compromís-Front Valencià "sí obligará al PSOE a hacer políticas valientes de verdad".

Ha afeado que en el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo no se hiciera mención de la dana del 29 de octubre de 2024, cuando fallecieron 234 personas en la provincia de Valencia, y ha prometido "no parar" hasta que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón "entre en prisión". De igual modo, ha señalado que la sociedad necesita servicios públicos "fuertes", y ha nombrado la lucha contra el cambio climático, la ampliación del Puerto de València y la huelga de docentes valencianos, entre otras cuestiones.

LAS CASAS "SON PARA VIVIR"

El número dos, Alberto Ibáñez, ha prometido acabar con que los "ultrarricos" puedan estar "comprando y acumulando" habitaciones en Alicante. "Y esto es probablemente una de las cosas más centrales de la agenda valenciana. En las comarcas de Alicante, una de cada tres casas las compran millonarios que nunca van a ir a ningún pueblo alicantino. Esto se tiene que acabar. Esto se tiene que prohibir. Las casas son para la gente que vive y trabaja así, independientemente del color de su piel, de su lengua y de su religión. Las casas son para vivir, no para especular", ha subrayado.

Y ha avisado: "El PSOE tiene que saber que si quiere contar en los votos de Compromís-Front Valencià para volver a ser presidente no nos bastará con el impuesto a la banca. Tendrán que devolver los 58.000 millones de euros que les dieron mientras estafaban a las clases trabajadoras".

"DEFENDER A LA CLASE TRABAJADORA"

Por su parte, la cabeza de lista de Compromís-Front Valencia por Alicante, María Teresa Pérez, ha señalado que la papeleta de la coalición es la "única" para "defender a la clase trabajadora" de la Comunitat Valenciana. "Quiero que suban los salarios tanto como está subiendo la luz, la gasolina, los alquileres o los alimentos. Quiero que desde el sur podamos movernos en tren por todo el país sin pasar por Madrid. Quiero que, si un día tengo hijos, puedan ir a un colegio público que no se cae a pedazos, que tiene profesionales bien pagados, que se atreven a defender la educación pública a pesar de los golpes de la policía. Quiero que el médico se atienda bien y rápido", ha enfatizado.

Y todo ello "tampoco lo va a hacer el Partido Socialista, que en campaña se pone la gorra del Che Guevara y propone todas las medidas ambiciosas y valientes que ellos mismos han votado en contra en los últimos meses". "El PSOE, sin una izquierda que le empuje, acaba agachando la cabeza y cediendo a las presiones de los de arriba", ha apostillado.

Y el número uno por Castellón, Ignasi Garcia, ha asegurado: "Si nosotros gobernamos, no solo trabajaremos para que los trenes lleguen a hora, no solo trabajaremos para que hagan frecuencias que lleguen a Vinaròs, sino que trabajaremos para que las mujeres del sector de la limpieza, de la hostelería, del comercio, las que trabajan en los almacenes escolares, cuando se aumenta el salario mínimo, no pierdan los dineros que cobran de antigüedad, no pierdan los dineros que cobran por nocturnidad, no pierdan ningún complemento, porque los aumentos del salario mínimo han de suponer que realmente aumenta el salario mínimo y la gente que menos cobra".