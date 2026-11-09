Compromís-Front Valencià anima a participar en la huelga general y recalca el papel de la "movilización ciudadana"

Comparecencia ante los medios de comunicación realizada por Compromís-Front Valencià este lunes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha animado a la ciudadanía a participar en la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, y ha subrayado la "importancia" de "la movilización ciudadana" que, a su juicio, ha permitido que se apruebe el nuevo decreto de vivienda.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Alicante, el diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso y candidato por Valencia a la Cámara Baja en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Ibáñez, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esté "en contra de la huelga".

Ibáñez cree que Feijóo ha sido "incapaz de pedir la dimisión" del alcalde de Alicante, Luis Barcala, "que ha repartido las pocas viviendas que se han hecho en esta ciudad protegidas entre sus amiguetes", ha sostenido entre críticas al caso de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Además, ha asegurado que "tanto los sindicatos como los movimientos sociales han explicado muy bien que esto es una huelga en contra del poder y de todas las administraciones, porque la vivienda no es competencia solo del Estado", sino también, según ha sostenido, de ayuntamientos y de comunidades autónomas, incluida la Generalitat.

La candidatura ha desplegado una pancarta a las puertas de los juzgados con los rostros de Feijóo y del 'expresident' de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la que los señalan cómo "cómplices tanto en el caso de corrupción sobre la vivienda protegida de Les Naus como con la tragedia de la dana" del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia.