Compromís-Front Valencià defiende "que el 1% del PIB se destine a políticas de vivienda" y critica el caso Les Naus

Comparecencia ante los medios de comunicación de Compromís-Front Valencià este lunes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso y candidato de Compromís-Front Valencià por Valencia a la Cámara Baja en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Ibáñez, ha defendido "que el uno por ciento del PIB se destine a políticas de vivienda". En este contexto, ha criticado el caso de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus.

Así lo ha manifestado Ibáñez este lunes en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados de Benalúa en la ciudad de Alicante, en la misma jornada en la que han declarado como investigados el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa de Les Naus en la causa sobre las adjudicaciones de estas VPP.

Compromís-Front Valencià ha desplegado ante esta sede judicial una pancarta en la que aparecen el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que se puede leer la palabra "cómplices".

Ibáñez ha señalado que entre las propuestas que defiende la candidatura valencianista se encuentra prohibir que "empresas" y "fondos buitre" puedan continuar comprando pisos, "la expropiación a fondos buitre que acaparan grandes cantidades de viviendas" en el país, el "alquiler indefinido" y "que el 1% del PIB se destine a políticas de vivienda y así poder asegurar un parque público fuerte".

Según ha indicado, esta última medida "quiere decir que en las comarcas de Alicante hay que destinar 550 millones de euros anuales a comprar vivienda ya construida, que bien está secuestrada por el turismo o que bien acaparan los pijos de siempre".

Por su parte, la también diputada Àgueda Micó, cabeza de lista de Compromís-Front Valencià por Valencia al Congreso, ha reivindicado que hay que garantizar "los servicios sociales básicos" y "el transporte público", que "no llega a esta ciudad y al área metropolitana de L'Alacantí".

Además, ha dicho que las inversiones del Estado "no llegan" a la provincia "peor financiada". La diputada también ha incidido en que Compromís-Front Valencià y toda la izquierda valenciana se han unido para que las "mejoras" en servicios públicos, carreteras y transporte sean "una realidad".

"Somos el único proyecto político que defiende los intereses de los valencianos y valencianas y, en este caso, los intereses de los alicantinos y alicantinas", ha apostillado.

"EXPROPIACIÓN"

Por otra parte, la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso de los Diputados por Alicante, María Teresa Pérez, ha resaltado que "el suelo público tiene que ser para los alicantinos" y que "las viviendas de Les Naus tienen que volver a ese parque público de vivienda asequible". "Si tiene que ser mediante expropiación, que sea mediante expropiación", ha enfatizado.

En la misma línea, Pérez ha sostenido que "la vivienda pública construida en suelo municipal tiene que ser con una finalidad social, tiene que ser para garantizar el derecho a una vivienda a quienes más lo necesitan".

"Pero el Partido Popular ha decidido que era una oportunidad de negocio para sus amigos y sus familiares. Y nosotros y nosotras queremos dejar claro que no vamos a permitir que se salgan de rositas en este caso", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que quieren "explicaciones" porque "la ciudadanía de Alicante se sigue haciendo las mismas preguntas" y "en la vía política el Partido Popular no ha querido dar respuestas". "Están paralizando y bloqueando la comisión de investigación de Les Corts y por lo tanto tendrá que haber respuestas por la vía judicial", ha señalado.

De esta forma, las propuestas de Compromís-Front Valencià en materia de vivienda pasan, de manera "prioritaria", por "la ampliación del parque público de vivienda", según ha indicado la coalición en un comunicado.

"En la provincia de Alicante hay casi 210.000 viviendas vacías y, por lo tanto, queremos ampliar el parque público, pero, primero, incorporando las viviendas vacías, las viviendas de la Sareb y las viviendas que se han quedado fraudulentamente los amigos del Partido Popular con el caso del Les Naus, para que la ciudadanía de Alicante tenga un parque público a la altura y podamos alcanzar la media europea", ha subrayado la cabeza de lista por Alicante.

En este sentido, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha remarcado que el suelo público alicantino es "sagrado", "no se toca", que "los sinvergüenzas tienen que pagarlo" y que "nada de recomprar los pisos a petición de los imputados". "Expropiación, expropiación y expropiación", ha recalcado.