Compromís-Front Valencià despide la campaña en Alicante - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha celebrado este jueves el acto central de cierre de campaña en Alicante reivindicando la importancia del "voto útil" y alentando a ir a votar el próximo domingo. "El 29 de noviembre nadie puede quedarse en casa. Hay una única papeleta que recoge toda la esperanza, toda la dignidad y toda la valentía de las comarcas del sur: la de Compromís-Front Valencià", ha proclamado el síndic de la coalición, Joan Baldoví, en un acto en el Secador de Las Cigarreras de Alicante.

Acompañado por los cabezas de lista por Alicante y Valencia --María Teresa Pérez, Natxo Bellido, Alicia Rius, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez--, Baldoví ha defendido que el voto a Compromís-Front Valencià servirá "para parar a la ultraderecha, impulsar un gobierno progresista valiente que lleve a cabo políticas transformadoras y tener el primer grupo valenciano propio en el Congreso de los Diputados".

"No necesitamos que nadie nos explique qué pasa cuando gobiernan PP y Vox. Hemos vivido en carne propia cómo se rifan los pisos de vivienda pública de Les Naus entre cargos del PP y 'amiguetes' de Barcala; está por ver qué negocios se traen entre manos Pérez Llorca y su tropa con esa vergüenza de Ley del Suelo que quieren aprobar tan sospechosamente rápido y que permitirá construir en zonas inundables", ha denunciado ante más de 250 personas que asistido al acto en Las Cigarreras, según ha informado la coalición.

Ante ellas, Baldoví ha subrayado: "Tenemos un arma poderosa para impedirlo: vuestro voto. Y ese voto no puede ser solo para frenar a la derecha, tiene que ser a favor de un gobierno al que no le tiemblen las piernas a la hora de plantar cara a los especuladores, limitar los alquileres y subir los salarios. Las viviendas son para las familias, no para las multinacionales, los fondos buitre y los amiguetes del PP y Vox".

"PATRIOTAS DE PACOTILLA"

María Teresa Pérez, cabeza de lista por Alicante, ha advertido que el domingo "nos jugamos un retroceso en derechos, una involución en derechos que no nos podemos permitir, ya sabemos lo que han hecho aquí: bajar impuestos a ricos, legalizar el urbanismo salvaje, a privatizar todo lo que puedan, dicen que España no se vende, pero esos patriotas de pacotilla se la venderán a un fondo buitre".

A su juicio, "España genera más riqueza que nunca, pero no la reparte" y ha recalcado que no se quieren conformar "con la resignación, con el mal menor y, por lo tanto, el voto útil para frenar a la derecha, pero también para empujar al Partido Socialista a hacer políticas más transformadoras, es el voto a Compromís-Front Valencià".

"Esta es la campaña unitaria de las izquierdas valencianas, el voto útil es a Compromís-Front Valencià. El domingo no hay que votar con la nariz tapada. Se puede votar orgullosamente a la unidad de las izquierdas y para empujar políticas más transformadoras", ha exclamado.

En esta línea, el candidato número dos por Valencia, Alberto Ibáñez, ha avisado de que el domingo "nos jugamos muchísimo". "Y es que hoy mismo Vox ha dicho que va a hacer un recorte de 112.000 millones de euros si llega al poder. Esto supone once veces más que lo que se atrevió a recortar en Educación y Sanidad Mariano Rajoy", ha reprochado.

"No podemos dejar que lleguen al gobierno a gestionar la vivienda, más estando en Alicante, donde hemos visto todo lo que no hay que hacer: vivienda pública protegida que no se reparte a quien lo necesita, sino entre los pijos de Alicante y cargos del del Partido Popular. En las comarcas alicantinas, una de cada tres viviendas la compran millonarios desde sus mansiones de Miami. Por lo tanto, lo vamos a prohibir y vamos a garantizar el alquiler indefinido para que la gente se quede en sus barrios".

VOTO "DE CASA"

Para la cabeza de lista por Valencia, Àgueda Micó, "el voto que defenderá que los intereses valencianos en Madrid no puede ser otro que el nuestro. Nos tendrán enfrente en las instituciones como ya nos tienen en las calles". La diputada ha manifestado que los grandes cambios "se hacen colectivamente. No nos cansaremos de decirlo, fue la movilidad social la que echó al asesino de Mazón. Fue la lucha colectiva es la que ha permitido que haya un 'decreto Mari Carmen'".

"Nos quieren separados, divididos, sin estudios, quieren que la cartera y el dinero marque la prioridad en la Sanidad. Nuestra fuerza no vale para nada sin la movilización de la ciudadanía, de los profesores, de los sanitarios, del ciudadano medio. Esa es la gente que representa el Front Valencià y hemos de estar juntos en la calle y en las urnas", ha expresado y ha pedido a los asistentes, que le han acompañado al grito de "No pasarán": "Salid a convencerlos. No podrán nada contra un pueblo alegre, combativo y unido".

Bellido, dos por Alicante, ha animado a las personas asistentes a votar "para que la juventud no piense que la política la ha abandonado y el futuro es sinónimo de incertidumbre, angustia y precariedad. Para que mis hijas no tengan que vivir 'El cuento de la criada'; porque que el machismo mata y la lucha feminista es la mejor aliada para una sociedad de personas libres e iguales; para que no haya gente sin casa ni casas sin gente. Votad para que ser mala persona deje de estar de moda y enterremos el 'Sálvese quien pueda'".

El candidato ha pedido hacer "de la empatía y la solidaridad un derecho humano. Porque la política no sea bulos, odio y rortes sociales y democráticos, y vaya de buscar soluciones a los problemas".

Por su parte, Alicia Rius ha recordado que la fábrica de Las Cigarreras en 1802 "fue un lugar de mujeres. Donde mujeres trabajadoras se organizaron, tuvieron actos sociales y fueron un referente. No puede ser que vayan a privatizarlo", ha dicho y ha añadido: "Este es un lugar en el que se defendieron derechos. Tenemos que votar con ilusión. Nos quieren hacer creer que es inevitable un gobierno con la ultraderecha, y no lo es. Id a votar, con una sonrisa. A por ellos, no pasarán", ha concluido.