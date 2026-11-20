Los representantes de Compromís Alberto Ibáñez y Mónica Oltra posan ante un bajo comercial de València - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís-Front Valencià ha anunciado una serie de propuestas electorales para favorecer la supervivencia del comercio local: un "impuesto a la robotización" para aquellos negocios que sustituyan a trabajadores por máquinas, que las comunidades autónomas que quieran puedan cerrar los centros comerciales los domingos, exención de IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año y frenar las subidas abusivas de los alquileres de los bajos comerciales.

Así lo han explicado el número 2 de la confluencia valencianista al Congreso por Valencia, Alberto Ibáñez, y la candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, de cara a las elecciones generales del 29N. Ambos han comparecido en un bajo comercial de la plaza de la Mercè de València que se dedicaba al comercio local y ahora se ha convertido en un espacio que se puede alquilar de forma temporal para vender.

Ibáñez ha defendido la necesidad de establecer un nuevo impuesto a "los negocios que decidan sustituir una persona o una persona dependiente por una máquina para que haga el trabajo por ella", con el objetivo de que ese dinero pueda revertir en el comercio local, en la reindustrialización y en "una economía productiva que haga que todos y todas podamos vivir mejor".

Otra de las medidas que ha planteado, en base a la experiencia del exconseller de Compromís Rafa Climent durante el gobierno del Botànic, es regular el descanso durante los domingos y festivos. "Hoy, a pesar de todo, trabajamos más domingos que hace diez años", ha lamentado.

Es por eso que Ibáñez ve necesario reformar la Ley de Horarios Comerciales y que las comunidades autónomas que quieran puedan cerrar los centros comerciales los domingos, también con el propósito de "mejorar la competitividad del comercio local".

Por su parte, Oltra ha explicado, tanto como candidata a la alcaldía como por su condición de autónoma, otras dos medidas de Compromís-Front Valencià. La primera consiste en exención de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año para que así no tengan que realizar el trabajo de gestoría que supone "una serie de horas dedicadas a una gestión que te impide hacer tu trabajo".

Además, ha señalado que este trabajo "por normativa europea ya no se debería de hacer", por lo que supondría simplemente adaptar la legislación comunitaria.

"NUESTROS BARRIOS ESTÁN PERDIENDO EL COMERCIO LOCAL"

"Como futura alcaldesa de València que quiero ser, vemos cómo nuestros barrios están perdiendo el comercio local, el comercio de proximidad. Eso que tú bajabas a la mercería, a la carnicería, a la pescadería... que quedan muy poquitas", ha lamentado Oltra, quien ha relacionado este proceso de gentrificación con el encarecimiento de la vivienda, de los alquileres y de los bajos comerciales.

Ante esta situación, ha indicado que el programa de Compromís-Front Valencià plantea que los bajos comerciales entren en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que no se les puedan aplicar subidas abusivas de sus alquileres. "No puede ser que una persona trabajadora autónoma tenga que dedicar todo lo que trabaja a pagar el alquiler del local que ocupa", ha defendido.

Oltra ha calificado como una "locura" las subidas de precios a las que se ven sometidos los bajos comerciales y ha advertido que, como consecuencia, se acaban dedicando a viviendas turísticas, a franquicias o a "cosas muy cuestionables". "Se tienen que vender muchas gominolas para pagar alquileres que tú dices, ¿esto será venta de gominolas o será otra cosa que está más bien en el Código Penal?", ha planteado.

"No necesitamos souvenirs. La gente que vive aquí necesita tener cerca tiendas de alimentación, una droguería o una costurera. Y todo esto está desapareciendo en favor de la industria turística o de industrias destinadas a los turistas", ha constatado la también exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad.