Compromís-Front Valencià se reivindica como "la única papeleta útil para la clase trabajadora"

Rueda de prensa de Compromís-Front Valencià ofrecida este viernes en Elche (Alicante) - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso de los Diputados por Alicante en las elecciones generales del 29 de noviembre, María Teresa Pérez (Podem), ha defendido este viernes que la candidatura que representa "es la única papeleta útil para la clase trabajadora".

En una rueda de prensa en Elche (Alicante), ha señalado que su papeleta servirá "para frenar a la derecha y a la extrema derecha", "para defender los intereses de la clase trabajadora, de la agenda alicantina y valenciana" y "para empujar transformaciones que el Partido Socialista por sí solo no quiere llevar a cabo".

Sobre el municipio ilicitano, ha dicho que es "una de las ciudades más importantes" del territorio valenciano y cree que "demasiado a menudo" ha quedado "relegada a un segundo plano injustamente y también maltratada por parte de la derecha, de esas políticas del Partido Popular".

A Pérez la han acompañado Àgueda Micó (Compromís), número uno por Valencia; los dos y tres por Alicante, Natxo Bellido (Compromís) y Alicia Rius (EUPV), además de Inma Orozco, número dos de Senado de Progreso por Alicante, y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, ha indicado Compromís-Front Valencià en un comunicado.

También ha dicho que las fuerzas políticas que están a la izquierda del PSOE "han sido las que han impulsado la mejora de la vida de la clase trabajadora como la subida del SMI anunciada" este jueves "por el Gobierno".

Así, Pérez ha sostenido que "el Partido Socialista no está haciendo las políticas transformadoras que merece la gente trabajadora de nuestro país". "Esta candidatura es la que va a plantear las propuestas más ambiciosas y más de izquierdas para que la gente de abajo pueda ver cómo mejora su vida y cómo la política le es útil", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios por la que se determina que las almazaras españolas deberán retirar del mercado el 12 por ciento del aceite de oliva producido durante la campaña 2026-2027, lo que supone inmovilizar de forma temporal unas 188.000 toneladas.

A juicio de Pérez, "este tipo de políticas demuestran que el Partido Socialista no está haciendo las políticas transformadoras que merece la gente trabajadora" del país: "Esta candidatura es la que va a plantear las propuestas más ambiciosas y más de izquierdas para que la gente de abajo pueda ver cómo mejora su vida y cómo la política le es útil".

"LA ÚNICA CANDIDATURA VERDADERAMENTE DE IZQUIERDAS"

Por otro lado, Micó ha incidido en que son "la única candidatura que defiende los intereses de Alicante, los intereses de Elche y, en resumen, los intereses del País Valencià, la única candidatura verdaderamente de izquierdas y a favor de las personas que más lo necesitan".

"Hay un problema fundamental que tiene mucho que ver con las regiones del sur y es la falta de inversión que el Gobierno estatal ha tenido en esta ciudad y en estas regiones", ha manifestado la candidata.

En este sentido, ha aseverado que "por esta razón" ya han presentado esta legislatura "un programa de inversión en los trenes de cercanías y en transporte público valenciano de 1.500 millones de euros".

"Y queremos que esto se transfiera específicamente a las regiones del sur y a la ciudad de Elche. No tiene sentido que en el siglo XXI ciudades como Elche y Alicante no estén conectadas con uno de los aeropuertos más importantes de España", ha añadido.

"CIUDAD AMABLE"

Por su parte, Rius ha defendido un modelo "para las personas y los intereses ciudadanos, una ciudad amable y en que la gente quiera vivir", mientras que Díez ha pedido a la población ilicitana "que activen el detector de mentiras en esta campaña electoral". "Estamos muy entrenados con un alcalde, Pablo Ruz, que está muy acostumbrado a usar esta herramienta a diario", ha agregado la portavoz de Compromís sobre el primer edil, del PP.

Y ha señalado que "los diputados y diputadas llevarán a Madrid la reivindicación de la cesión permanente a la ciudad de la Dama de Elche, la sostenibilidad económica del Misteri y el Palmeral, buscando la ayuda financiera para sostener un patrimonio cultural como pocas ciudades en España tienen".