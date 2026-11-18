Archivo - El director italiano Paolo Sorrentino en la Mostra de València.- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València realiza un balance "muy crítico" de la última edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani al apreciar una "falta de ambición" y "ausencia de la industria internacional".

Al respecto, la concejala de la coalición Glòria Tello afirma que la Mostra "ha pasado de traer a València a grandes personalidades del cine y de presentar estrenos a un acontecimiento sin ninguna proyección".

"Una muestra de cine internacional tiene que servir para descubrir películas, acoger estrenos y hacer de València un punto de encuentro del sector. Si las películas ya se han visto o estrenado, ¿qué valor añadido ofrece el festival?", se pregunta la edil en un comunicado.

Tello agrega que este año tampoco se ha entregado ningún premio honorífico a una gran figura del cine, "una fórmula que en otras ediciones había dado prestigio y visibilidad al festival".

"La Mostra lleva dos años sin otorgar su premio honorífico a una figura internacional, no hemos visto ningún gran nombre y no se ha aprovechado el festival para llamar la atención de la industria. Es difícil hablar de una Mostra internacional cuando la presencia internacional no está a la altura de ese nombre", afirma la concejala.

Tello recuerda que durante el anterior gobierno municipal "València recibió nombres como el director Paolo Sorrentino o la actriz Maria de Medeiros, y el festival apostaba por los estrenos y por convertirse en un altavoz del cine mediterráneo.

"La Mostra tenía proyección, traía grandes nombres a València y generaba interés dentro y fuera de la ciudad. Ese camino se había empezado a recuperar, y ahora se está dejando perder", lamenta.

"SIN PRESUPUESTO CONOCIDO"

Compromís también denuncia la "falta de transparencia" por parte del gobierno municipal puesto que "en la presente edición los miembros del Consejo de Administración no han tenido ninguna información de cómo se estaba abordando la organización del festival, ni siquiera hemos tenido acceso a la programación".

Para la coalición valencianista, la Mostra es "un ejemplo más de cómo entiende el PP la política cultural: no apostar por los proyectos, no dotarlos de contenido y dejar que se vayan apagando poco a poco".

"La cultura no desaparece de un día para otro. Se deja morir lentamente, quitándole ambición, proyección, recursos y oportunidades. Y eso es exactamente lo que está pasando con la Mostra: un festival que había recuperado su lugar y que el gobierno de Catalá está vaciando de contenido", denuncia Tello.

En su opinión, hay "diversos ejemplos que lo evidencian, como la cancelación de la colaboración con COPEAM (Conferencia Permanente del Audiovisual Mediterráneo), organización a la que la Mostra pertenecía desde 2019, el hecho de que se hayan dejado de editar publicaciones como se hacía en la época anterior o la no proyección de la filmografía completa de la cineasta galardonada con la Palmera de Honor".

En este punto, Compromís per València exige al gobierno que lidera María José Catalá que "aclare qué modelo de festival quiere para la ciudad y que vuelva a dar a la Mostra la ambición internacional que nunca debería haber perdido".

"València merece un festival de cine a la altura de su historia y de su potencial cultural. No podemos conformarnos con mantener el nombre de un festival mientras se vacía por dentro y se pierde, edición tras edición, el prestigio que tanto ha costado recuperar", concluye la concejala.

Sin embargo, el gobierno municipal rechaza estas críticas y considera que las afirmaciones sobre una supuesta falta de ambición y de presencia internacional "no se corresponden con los datos de programación, participación profesional y proyección exterior del festival".

"Compromís dejó un festival infradotado, con carencias en personal y organización. Este Ayuntamiento, con su integración en el Palau de la Música, le ha dotado de una personalidad propia y de recursos para seguir ampliando la proyección de un festival que forma parte de la vida cultural de la ciudad", sostienen.

Las fuentes municipales aseguran que, frente a las afirmaciones de Glòria Tello, los datos de Mostra de València 2026 "hablan por sí solos: el 66,67 % de los integrantes de los jurados a competición son internacionales; el 75 % de los títulos de la Sección Oficial y el 100 % de la sección La Cabina son internacionales y de estreno exclusivo en España, alcanzando un 86,36 % de títulos estrenados en España en el conjunto de ambas secciones".

Además, continúan, "el 100 % de los títulos de la sección Focus son internacionales y el Foro de Coproducción Mediterráneo Valencia Film Afers cuenta con un 70 % de mentores internacionales y un 100 % de proyectos internacionales en desarrollo".

RECUPERACIÓN DE LAS AYUDAS DEL ICAA

A todo ello "hay que añadir el incremento este año del 30,77 % en la dotación de premios, hasta alcanzar los 85.000 euros, y la recuperación de las ayudas del ICAA, con una dotación siete veces superior a la última recibida en 2022". "Pero además, --enfatizan desde el consistorio-- la concesión de la Palmera de Honor 2026 a Icíar Bollaín, una de las directoras españolas con mayor prestigio. No reconocerla como una gran figura del cine internacional deja claro el poco conocimiento de la cinematografía que tienen en Compromís".

"Un grupo político que, por cierto, habla de falta de transparencia pese a que forman parte del Consejo Rector del Palau de la Música, por donde pasa toda la información relativa a la Mostra, y donde se aprobó la programación del festival el pasado abril", reprochan.

Y zanjan: "Pese a que a Compromís no le guste, la Mostra de Valencia es un proyecto cultural de ciudad que tiene presente, vocación internacional y voluntad de seguir creciendo. Y este gobierno municipal va a seguir apostando por el festival".