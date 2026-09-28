Compromís llama a construir un gobierno "decente" frente a un Llorca "débil" que "no está a la altura"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha defendido que “es el momento de construir un gobierno decente” en la Comunitat Valenciana frente al actual ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que ve “débil” por no estar confirmado como candidato electoral por el PP y por “no estar a la altura” del cargo.

“Hay esperanza, el cambio es posible. No está escrito en ningún lugar que tengamos que aguantar más tiempo a esta panda de negligentes. Tenemos un pueblo digno y ahora es el momento de construir un gobierno decente”, ha reivindicado Baldoví este lunes por la tarde en su intervención en el Debate de Política General tras el discurso inicial de Llorca.

El portavoz valencianista ha preguntado al jefe del Consell si “piensa seguir humillando una institución centenaria como la Presidencia de la Generalitat” y “cuánto tiempo más piensa seguir arrodillándose delante de Feijóo implorándole que le haga candidato”. “¿Le queda algo de dignidad, señor Pérez Llorca?”, le ha inquirido.

Es más, ha sostenido que Llorca “hace tiempo que no merece el tratamiento de ‘molt honorable’”; en concreto, “desde el mismo día que tomó la primera decisión de mantener al indecente Mazón como diputado”, “desde que enchufó a su pareja en la Diputació de València” o desde que “renunció a 3.700 millones porque a Feijóo no le venía bien”, en alusión a la negativa del PP a aceptar la reforma de financiación autonómica propuesta por el Gobierno.

Para Baldoví, todas las decisiones del Consell de Llorca demuestran que “por encima de los intereses de los valencianos están los intereses mezquinos de Feijóo, del PP de Madrid y los suyos personales” para ser designado candidato. “Cada día que pasa, como dicen los americanos, se le pone más cara de pato cojo”, le ha espetado.

UN "ASPIRANTE A CANDIDATO" EN UN CONSELL "SIN ALMA"

“Tenemos un gobierno que no gobierna, que aguanta, presidido por un aspirante a candidato”, ha resumido, y ha insistido en que es un Consell “sin rumbo ni proyecto” que está “fracasado”, no tiene “alma” y “ha perdido definitivamente al futuro”.

Tras recordar la dana de 2024 y el año que continuó Carlos Mazón como ‘president’, ha acusado al PP de no querer convocar elecciones entonces porque “preferían elegir a un ‘president’ dócil y débil en un despacho de Madrid” y porque “las condiciones de Vox eran claras” para apoyarlo: “un ‘president’ que no les hiciera sombra y que tragara con todas sus exigencias”.

Por eso ha acusado a Llorca de estar “arrodillado ante Vox” desde su investidura y “arrodillándose indignamente ante Feijóo” para ser designado candidato, lo que ve como una falta de respeto a una institución de más de 600 años como la Generalitat. “¿Y quién paga la factura de tanta vergüenza e incompetencia? Los valencianos”, ha lamentado.

Baldoví ha espetado a Llorca que si él “no está a la altura del cargo, sus consellers tampoco”, ya que cree que “uno de sus principales errores” fue “mantener al mismo equipo de Mazón”, a los consellers Susana Camarero, José Antonio Rovira, Vicente Martínez Mus y Marciano Gómez, “que hace meses que deberían estar en su casa por negligentes”.

También considera que fichajes como el de Carmen Ortí al frente de Educación y Cultura “no han sido mejores”. “Mira que era difícil ser peor que Rovira, pero ella se esfuerza”, ha dicho sobre su gestión de la huelga docente o su “abandono” a la cultura valenciana.

AL PP: "CONVOCAD ELECCIONES SI TENÉIS COJONES"

Frente a ello, Baldoví ha lanzado dos ideas “muy claras” a los valencianos: que “somos un pueblo digno, decente”, como ha recordado que se comprobó con los gestos de solidaridad tras la dana, y que “hay esperanza de cambio”. En otro momento de la sesión, ha espetado a los diputados del PP: “Convocad elecciones ya si tenéis cojones” –posteriormente ha cambiado esta palabra por “arrestos”--.

Durante su discurso ha desgranado parte de su programa con el que se presentará como candidato a las elecciones autonómicas de 2027. “A esa inmensa mayoría de valencianos que quieren un gobierno decente: podéis contar conmigo, podéis contar con Compromís. Nosotros no nos resignamos”.

Entre sus propuestas, que ya ha expuesto en los últimos meses, Baldoví ha prometido como “prioridad número uno deshacer todo el mal que han hecho PP y Vox” mediante una ley “rápida y ágil” que ha asegurado que ya están redactando: “Si soy ‘president’, en el primer mes de mandato recuperaré los derechos robados a los valencianos”.

Se ha mostrado convencido de que podrán “recuperar la lucha contra la violencia machista, prohibir las terapias de conversión y recuperar las leyes LGTBI o restaurar una Agència Antifrau independiente y una televisión plural y en valenciano”. Además, ha apostado por ir más allá de “deshacer el destrozo que han dejado PP Y Vox” y avanzar en las reformas y transformaciones profundas que necesita la Comunitat.

"EVITAR CASOS COMO EL DE MARICARMEN"

Baldoví a apuntado como objetivos instaurar un nuevo sistema valenciano de emergencias, con un cuerpo único de bomberos, o una “auténtica revolución” en las políticas de vivienda que incluya limitar los precios del alquiler, “acabar con los apartamentos turísticos”, más construcción pública y prohibir la compra a fondos buitre para “evitar casos como el de Maricarmen.

En educación, ha exigido una “gran” transformación para revertir los resultados del último informe PISA y ha apostado por que los estudiantes “puedan estudiar en valenciano” y “salgan conociendo las dos lenguas oficiales y una extranjera”. También ha prometido mejorar las condiciones de docentes en lugar de “perseguirlos con la Gestapo educativa”, en alusión al endurecimiento del papel de la Inspección aprobado por PP y Vox.

En sanidad ha abogado igualmente por una “revolución” en Atención Primaria, con “citas en 72 horas”, y por dejar de derivar recursos a la privada para disponer de “una sanidad pública 100% pública”: “Blindaremos por ley la gestión directa y recuperaremos todos los departamentos privatizados”.

En paralelo, ha defendido los objetivos de “pobreza infantil cero” –con dos medidas: comedor escolar gratuito y universal y una ayuda extra para que las familias puedan cuidar a sus hijos antes de la educación obligatoria– y de “una nueva revolución industrial valenciana” frente al modelo del PP de “turismo, turismo y turismo”.

Y ha rematado: “Llevamos más de tres años perdidos en una legislatura agónica, sin rumbo (...) Las próximas elecciones serán mucho más que unas elecciones: serán la oportunidad de hacer justicia ante los que quieren imponer la impunidad. 2027 será el momento de ese pueblo digno que merece un gobierno decente”.