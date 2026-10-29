Compromís llevará a los tribunales el plan de Catalá para reabrir Sidi tras un "sospechoso cambio de criterio"

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VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València llevará al Pleno ordinario de este viernes una moción para detener la modificación del Plan General que abre la puerta a reabrir el Sidi Saler y, si el gobierno de María José Catalá la publica, la formación valencianista la recurrirá ante los tribunales.

Así lo ha anunciado la portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, que considera que para "salvaguardar el Parque Natural" hay que evitar las "maniobras sospechosas" que permitirían la rehabilitación del hotel, a día de hoy fuera de ordenación.

"El Sidi Saler no tendría que existir", ha explicado Papi Robles, que ha recordado que la modificación del PGOU permitiría mantener seis plantas de hormigón en primera línea de playa, dentro del Parque Natural de l'Albufera y encima del cordón dunar de la Devesa, cuando el planeamiento solo admite actualmente dos. El hotel lleva más de una década cerrado y las sentencias 225/2024 y 39/2025 avalan la denegación de las licencias porque, tal y como ha recordado la portavoz, un edificio así, en ese lugar, "afecta a las dunas" y "afecta a un espacio natural protegido".

El 16 de julio, dos fondos buitre vendieron el hotel a un grupo empresarial que pretende reabrirlo. Siete días después, el 23 de julio, el gobierno de Catalá daba luz verde a una modificación de las normas urbanísticas del Plan General.

Compromís per València ha señalado que el texto expuesto al público en octubre del año pasado dejaba fuera de ordenación un edificio con exceso de volumen como este, mientras que la versión de julio hace desaparecer ese exceso y, donde antes solo se podía mantener el edificio, ahora permite hacer obras de consolidación.

"Una semana de diferencia. Que cada uno saque sus conclusiones. Nosotros ya las hemos sacado: esto es un plan a medida", sostiene Papi Robles, que ha apuntado que todo esto llega después de un verano en que la Devesa sufrió un grave incendio y dejó a la vista la fragilidad del espacio. "Entre el Parque Natural y el negocio, ha elegido el negocio", ha lamentado la portavoz sobre la alcaldesa Catalá.

En contra del criterio de Devesa-Albufera, Robles ha revelado que en un informe del 28 de enero de 2025, el Servicio de la Devesa-Albufera propuso que el régimen de fuera de ordenación recogiera los edificios manifiestamente incompatibles con el planeamiento por su nivel de afección a valores patrimoniales protegidos o a espacios naturales protegidos, tal como consta en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 25 de julio de 2025.

Compromís per València considera que el cambio que ahora se quiere publicar "va en contra de ese criterio, porque el exceso de volumen que en octubre del año pasado dejaba el edificio fuera de ordenación ha desaparecido del texto".

La moción que Compromís lleva al Pleno pide detener la modificación en la redacción actual porque supone un "retroceso" en la protección de los espacios naturales, mantener el régimen urbanístico que han avalado los tribunales sin autorizar ninguna obra de rehabilitación estructural, y priorizar la recuperación ambiental del entorno, con el derribo del Sidi Saler y la restauración de las dunas. La modificación todavía no está en vigor, pero solo le falta la publicación. "Tan pronto como se publique, Compromís la llevará a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo", ha anunciado Papi Robles.

La concejala de Compromís ha situado la otra mitad del problema del Sidi Saler en Madrid. "Necesitamos acabar con el Algarrobico valenciano", ha reclamado. El hotel ocupa dominio público marítimo-terrestre por una concesión del Estado otorgada en 2018, cuya cláusula duodécima obliga a abrir el expediente de caducidad si pasa más de un año sin actividad ni autorizaciones.

La sentencia de febrero de 2025 dice que el hotel lleva años sin actividad, que no consta ninguna prórroga y que corresponde iniciar el procedimiento. Han pasado más de veinte meses y el Ministerio para la Transición Ecológica "no ha movido un papel". "Uno abre la puerta y el otro no la cierra. Y el resultado es el mismo: el Sidi Saler sigue vivo para el negocio", ha denunciado Robles, que ha señalado que las dos candidatas de los grandes partidos a la provincia, Catalá desde la alcaldía y Pilar Bernabé desde la Delegación del Gobierno, tenían en sus manos resolverlo.