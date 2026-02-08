Compromís per València sortea seis entradas diarias para vivir la 'mascletà' desde el Ayuntamiento

Archivo - Primera Mascletà De 2019 A Cargo De La Pirotecnia Peñarroja De La Vall D'uixó - JOSE CUELLAR - Archivo

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València pondrá en marcha, a partir de este domingo, un sorteo diario de seis entradas para vivir la 'mascletà' desde el Ayuntamiento durante las Fallas 2026. La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, se desarrollará a través del perfil de Instagram de la formación valencianista y permitirá "acercar la experiencia a personas y colectivos que habitualmente no tienen acceso a estos espacios".

En total, se sortearán seis entradas cada día de 'mascletà', repartidas en tres experiencias diferentes: dos entradas para el balcón principal del Ayuntamiento, donde viven el acto las Falleras Mayores de València, sus cortes de honor y las autoridades; dos entradas para una de las terrazas habilitadas por el consistorio y otras dos para vivirla a pie de calle, desde la zona acotada bajo el balcón municipal", según ha informado la coalición en un comunicado.

La campaña arrancará con la publicación de un vídeo protagonizado por la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y el concejal Pere Fuset, en el que se explicarán todos los detalles del sorteo y la forma de participar.

Para optar a las entradas, las personas interesadas deberán seguir la cuenta de Instagram @compromisvalencia, comentar la publicación y mencionar a la persona con la que les gustaría compartir la experiencia. El plazo para participar en el concurso comienza este domingo y finaliza el 25 de febrero.

La portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, ha destacado que esta iniciativa "recupera el espíritu que impulsó el gobierno de Joan Ribó: hacer partícipe a cualquier persona de València de la experiencia de vivir una 'mascletà', independientemente de su condición".

Robles ha subrayado que "abrir el balcón a la ciudadanía, también durante las Fallas, fue un acierto que, afortunadamente, el actual gobierno ha mantenido". "Compromís continúa con esta tradición y cede las invitaciones que recibe el grupo municipal para que la ciudadanía y distintas entidades puedan disfrutar de la fiesta grande de la ciudad", ha concluido.