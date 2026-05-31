Compromís pide que se acelere la recuperación de los toldos históricos en la plaza de la Virgen de València

Compromís pide a la alcaldesa de València, María José Catalá, que acelere la recuperación de los toldos históricos en la plaza de la Mare de Déu. Imagen antigua de la plaza con esos toldos. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha pedido al equipo de gobierno de la ciudad, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, que acelere los trabajos para recuperar un sistema de sombreado en la plaza de la Virgen inspirado en los antiguos toldos históricos que se instalaban en este enclave.

Fuset ha realizado esta solicitud teniendo en cuenta "el aumento de los episodios de calor extremo en la ciudad de València". El edil, que ha dado a conocer esta petición en un comunicado, ha señalado que el ejecutivo local, "a propuesta de Compromís" y en una comisión municipal celebrada en marzo "se comprometió a estudiar los modelos históricos de la plaza compatibles con la protección patrimonial del entorno para dar sombra" a este entorno.

El concejal ha agregado que este acuerdo daba continuidad a la moción presentada por Compromís para recuperar el tradicional sistema de los conocidos como "hombres de la vergüenza --"hòmens de la vergonya"-- como "un posible sustituto del toldo retirado recientemente que perjudicaba la estructura de la basílica".

Ese sistema, documentado al menos desde el siglo XVIII, consistía en la instalación temporal de grandes toldos sostenidos por varios palos de madera situados en puntos concretos de la plaza, ha explicado Fuset.

Estos mástiles se encajaban en agujeros practicados en el pavimento y se fijaban con falcas, permitiendo desplegar velas y lonas que generaban una amplia zona de sombra durante celebraciones multitudinarias como el Corpus. Una vez finalizados los actos, todo el dispositivo se retiraba, garantizando así su carácter reversible y el respeto por el entorno patrimonial, ha añadido.

El nombre popular de "hòmens de la vergonya", ha detallado concejal, "proviene de la comparación con los jornaleros que antiguamente esperaban en las plazas a ser contratados, plantados durante horas, igual que estos palos que emergían de la plaza de manera temporal".

Compromís ha agregado que su propuesta "quedó concretada en un acuerdo por el cual el Servicio de Proyectos Urbanos asumía el estudio de viabilidad, con la colaboración del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico para profundizar en la investigación de estos sistemas tradicionales".

Pere Fuset ha expuesto también que su grupo ha preguntado formalmente a las concejalías implicadas los avances técnicos para abordar la propuesta, "porque el verano climático ya ha llegado y el gobierno de PP y Vox no ha informado sobre ninguna resolución o propuesta alternativa".

El edil ha remarcado que "hay plazas como esta donde no se pueden introducir soluciones como el arbolado por motivos patrimoniales" y ha subrayado que eso "no puede ser excusa para no actuar ante la realidad climática actual".

Fuset ha destacado que el cambio climático "está provocando episodios de calor extremo cada vez más frecuentes e intensos que obligan a las ciudades a adaptarse con soluciones que mejoran el confort climático de los espacios públicos".

"EFICAZ Y RESPETUOSA"

"Los toldos temporales son una forma eficaz y respetuosa con el patrimonio para generar sombra en espacios donde no es viable plantar árboles o introducir elementos permanentes", ha manifestado el representante de Compromís.

Pere Fuset ha defendido que recuperar este modelo histórico reinterpretado con criterios contemporáneos "permite combinar tradición e innovación, dando respuesta a una necesidad actual con una solución que ya formaba parte de la cultura urbana de la ciudad". "Hace siglos València ya supo cómo protegerse del sol en esta plaza. Ahora, con temperaturas cada vez más extremas, lo que no podemos hacer es no hacer nada", ha insistido.