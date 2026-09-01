Compromís pide la comparecencia de Ortí en Les Corts tras el robo del Tesoro de Villena

Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís en Les Corts Valencianes ha solicitado la comparecencia de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí (PP), para "informar sobre las medidas de seguridad previas y las acciones llevadas a cabo" después del robo del Tesoro de Villena, perpetrado el pasado 27 de agosto en las instalaciones del Museo de Villena (MUVI), ubicado en la localidad alicantina que le da nombre.

De este modo consta en un escrito, consultado por Europa Press, que ha presentado la coalición en el parlamento autonómico y que, con fecha de este martes, firman el portavoz del grupo, Joan Baldoví, y la diputada Verònica Ruiz.

"Compromís pide la comparecencia urgente de la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, precisamente porque consideramos que debe explicar qué es lo que ha hecho la Conselleria para garantizar la seguridad del patrimonio valenciano y, especialmente, qué es lo que ha hecho para preservar la seguridad del Tesoro de Villena", ha manifestado Ruiz en declaraciones distribuidas a la prensa.

Al respecto, ha apuntado: "Hemos conocido que, antes del robo, el propio Ministerio de Cultura solicitó hasta en dos ocasiones información a la propia Conselleria para proteger la seguridad de nuestro patrimonio. Pero el problema es que no obtuvo ninguna respuesta".

"Por tanto, esta es una cuestión extremadamente grave y que exige explicaciones a la ciudadanía. Porque, mientras todo esto está pasando, ni la consellera Ortí ni el 'president' [Juanfran] Pérez Llorca están diciendo absolutamente nada; es que están absolutamente desaparecidos, no han dado ninguna explicación, no han asumido ninguna responsabilidad y parece que el robo del Tesoro de Villena ni va con ellos ni tiene nada que ver con el patrimonio valenciano, y eso es un absoluto despropósito", ha concluido la diputada de Compromís.