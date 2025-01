Compromís pide conocer los trayectos del coche oficial de Mazón el día de la dana: "No sabemos aún qué hizo esa tarde"

Baldoví critica que Gan Pampols, el encargado de la reconstrucción, esté "desaparecido" y sin agenda: "El general no está en combate"

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha solicitado al Consell que facilite documentación sobre los trayectos realizados por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en su coche oficial durante el pasado 29 de octubre, el día de la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia, para tener conocimiento de "dónde estuvo, dónde fue y a qué hora". "No sabemos aún qué hizo en todas las horas esa tarde", ha denunciado el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví.

En concreto, Compromís pide tener acceso a una copia "literal y completa" de todas las solicitudes de uso, hojas de servicio, hoja de orden de comisión de servicio o documentación análoga sobre los trayectos realizados por vehículos de uso oficial de la Generalitat el día 29 de octubre de 2024 por parte del 'president' de la Generalitat en los que consten "los trayectos realizados, la hora de realización de cada uno y los destinos".

En declaraciones a los medios este martes, Joan Baldoví ha insistido en que el jefe del Consell "no estuvo el día que tocaba", además de "desaparecer" en las jornadas posteriores al 29 de octubre y ser "un completo desastre en la gestión de la emergencia". "Es la opacidad que está demostrando", ha criticado.

En esta línea, ha preguntado "dónde y con quién" estuvo Mazón aquella tarde, porque es algo que "no sabemos aún". "Ha dicho que no enseña la factura, una cosa tan simple como enseñar una factura y decir: comí aquí y gasté este dinero. Si se gastó 160, que lo enseñe. ¿Qué problema hay?", ha cuestionado.

Al respecto, y tras la solicitud de documentación hecha por la coalición a mediados de noviembre, el síndic de Compromís ha censurado que ahora les han comunicado que la misma "se prorroga hasta finales de febrero para podernos dar esa información, que la debería saber cualquier ciudadano". "¿A qué hora cogió los coches oficiales Mazón? ¿Dónde estaba?", ha insistido.

Para Baldoví, este "ejercicio de transparencia" es "una obligación de cualquier político", pero ha lamentado que ni Mazón ni el PP la cumplen. "Y por eso creemos que está más que justificada nuestra propuesta", ha argumentado.

Sobre el "desastre" de la gestión del Consell tras la dana, Baldoví ha hecho hincapié en el "desaparecido" vicepresidente para la reconstrucción, que "no tiene agenda" ni "a quién mandar". "El general no sabemos qué está haciendo... la principal figura que tenía que venir aquí para protagonizar toda la reconstrucción no está en combate", ha ironizado.

"POR FIN" LA INICIATIVA SOBRE LA DIMISIÓN DE MAZÓN

Por otro lado, el portavoz parlamentario de Compromís ha avanzado que este miércoles "por fin" entrará en el orden del día de la junta de síndics de Les Corts la iniciativa de la coalición para que cada diputado del parlamento valenciano "se pronuncie sobre la dimisión de Mazón" y sobre si es "la persona indicada para continuar". "El informe de los letrados ya ha dicho que no hay ningún problema ni impedimento (...), por lo tanto, se podrá votar" en el próximo pleno, ha afirmado.

"Entendemos que esa dimisión se tendría que haber producido ya por tres motivos fundamentales: dimitió de su responsabilidad como 'president' el día que más le necesitaba su pueblo, en los posteriores también dimitió de sus obligaciones, no pidió toda la ayuda, no declaró el nivel máximo de emergencia, de hecho, aún no lo ha pedido. Y en tercer lugar porque la recuperación está siendo absolutamente un desastre", ha expuesto.

En este sentido, ha reprochado al jefe del Consell que esté "más preocupado en salvar su imagen" mediante "campañas institucionales con el dinero de todos" que de gestionar la emergencia. "Esperamos que finalmente el día 15 en estas Corts entre lo que ya es un clamor en la calle: que Mazón no debe continuar como 'president' de la Generalitat.

También ha denunciado que Mazón "sigue dando contratos a dedo un día y otro a empresas que estuvieron condenadas por diversos asuntos de financiación ilegal del PP". Por todo ello, ha considerado que el 'president' de la Generalitat "hoy más que nada es un obstáculo a la reconstrucción", por lo que debería "dimitir de una vez por todas".

Preguntado por el Gobierno de España en las labores de reconstrucción tras la dana, Joan Baldoví ha asegurado que "hace sus cosas" pero "con más lentitud de lo que debería" y ha citado el ejemplo del Consorcio de Compensación de Seguros, que "está pagando con mucha lentitud", situación ante la que ha instado al Ejecutivo central a "espabilar mucho más".

PROPÓSITOS PARA EL NUEVO AÑO

Finalmente, preguntado por los propósitos de Compromís para el nuevo año 2025, el síndic ha citado la dimisión de Mazón, contar con un nuevo sistema de financiación autonómica y que las zonas afectadas por la "desgracia" de la dana "remonten lo más rápidamente posible".

En el ámbito interno de la coalición, ha deseado que continúe el "espíritu que ha reinado durante esta tragedia" de las inundaciones: "Hemos encontrado un Compromís más unido, más eficaz y mucho más reivindicativo".